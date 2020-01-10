Девять украинцев вошли в топ-1000 лучших боксеров всех времен

Первое место занял Флойд Мейвезер, а лучший из украинцев - Владимир Кличко.

Девять украинских боксеров вошли в список из тысячи лучших представителей бокса за всю его историю.

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Рейтинг опубликовал портал World Boxing News.

В первую сотню списка вошли двое украинцев - супертяжеловесы Владимир Кличко и Александр Усик. Василий Ломаченко и Виталий Кличко оказались только во второй сотне. В тройку лучших в истории бокса вошли американец Флойд Мэйвезер, филиппинец Мэнни Пакьяо и аргентинец Карлос Монсон.

Первая десятка и позиции всех украинцев выглядят следующим образом:

1. Флойд Мэйвезер (США)

2. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

3. Карлос Монсон (Аргентина)

4. Шугар Рэй Робинсон (США)

5. Мухаммед Али (США)

6. Джо Луис (США)

7. Бернард Хопкинс (США)

8. Арчи Мур (США)

9. Оскар Де Ла Хойя (США)

10. Хулио Сезар Чавес (Мексика)

37. Владимир Кличко (Украина)

100. Александр Усик (Украина)

113. Василий Ломаченко (Украина)

139. Виталий Кличко (Украина)

354. Виктор Постол (Украина)

379. Кид Каплан (Украина)

808. Сергей Деревянченко (Украина)

933. Вячеслав Глазков (Украина)

960. Владимир Сидоренко (Украина)

УНИАН ранее сообщал о невероятном рекорде по заработкам Мэйвезера на ринге.