Почему Набсовет, несмотря на разгромное решение СНБО, хочет обставить об экс-главе "Укрзализныци" добрую память.

Накануне стало известно об отставке и. о. главы "Укрзализныци" Ивана Юрика. Он подал заявление Набсовету после скандального решения СНБО, который, на основании данных СБУ о катастрофическом состоянии предприятия, поручил Кабмину провести в компании кадровые ротации.

Однако многих удивило, с какой "теплотой" отозвались в Набсовете о деятельности Юрика, за которым, по всей видимости, уже выстроились в очередь правоохранители. Есть мнение, что это сигнал о желании "наблюдателей" и дальше ставить палки в колеса правительству в вопросах реформирования и модернизации "Укрзализныци".

Предвестники увольнения

Увольнению Юрика из "Укрзализныци" предшествовали бурные скандалы сразу на нескольких уровнях. Главным из них, безусловно, стало решение СНБО о финансовых махинациях и необходимости срочно ввести в компании временную внешнюю администрацию. Соответствующее поручение разобраться с делами в "УЗ" СНБО дал Кабмину.

В свою очередь, резким комментариям Совбеза предшествовала развернутая справка Службы безопасности Украины, которую подробно цитировали многие СМИ. Общий смысл документа сводится к тому, что некомпетентность менеджмента, коррупционные вертикали, схемы злоупотреблений и финансовая нестабильность ведут не просто к коллапсу и банкротству предприятия - но и прямо угрожают национальной безопасности. Цепочка от коррумпированного закупщика, который приобретает сомнительного качества рельсы, до схождения с рельс пассажирского поезда с десятками жертв или потеря грузового состава с грузом на десятки миллионов долларов - очень короткая.

Кроме того, за злоупотреблениями Юрика, правления и набсовета пристально следила временная следственная комиссия Верховной рады по вопрсам расследования схем в "УЗ", которую возглавила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина. Комиссия признавала деятельность руководства "УЗ" неудовлетворительной, а самого Юрика и членов правления и набсовета - некомпетентными.

Примерами злоупотреблений называли махинации с госзакупками, а также неэффективное финансовое планирование. В частности, закончив 2020 год с убытками, "Укрзализныця" находилась в такой финансовой яме, что на выплату даже основной части зарплат пришлось брать кредит в коммерческом банке под рыночные проценты. Премии для большинства представителей рабочих специальностей пришлось вообще свернуть. При этом компания "благополучно" выплачивала многомиллионные дивиденды правительству как своему акционеру за предыдущие годы. К слову, как говорится в справочных документах СБУ, недоплачивать премии - "нормальная практика" в компании, где работает свыше 300 тыс. человек. За несколько последних лет "УЗ" "сэкономила" на людях порядка 44 млрд грн.

Также СМИ неоднократно публиковали материалы о появлении в окружении Юрика так называемого "бэк-офиса" "Укрзализныци", который якобы распоряжался теневыми коррупционными потоками компании. В состав такого "бэк-офиса" вошли, по неофициальным данным, советники и кумовья Юрика, ранее работавшие в структурах Госгеонедр и Минэкономики. В коррупционных скандалах оказывались замешаны и непосредственно члены набсовета. Например, к одному из них, литовцу Адомасу Аудицкасу, даже приходили с обыском на рабочее место правоохранители, поскольку подозревали его в участии в схеме со ввозом в Украину бывших в употреблении опасных грузовых вагонов из России и оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, Юрику и набсовету "УЗ" вменяли коррупционные договоренности с руководством представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине, в частности, схемы якобы касались распределения кредитных средств среди приближенных к Юрику компаний. К слову, СБУ также обвиняла "УЗ" в аналогичных махинациях. Например, в упомянутой справке спецслужбы указывалось, что "УЗ" подписывала соглашения с ЕБРР раньше необходимого, что приводило к переплатам по кредитам.

Сговор на грани госизмены

Последним "аккордом" перед известным решением СНБО, Юрик в сговоре с наблюдательным советом провели размещение евробондов на $300 млн, в том числе, чтобы за счет этих денег погасить долг перед "Сбербанком" России. Заем старый, многие госпредприятия давно договорились либо о реструктуризации, либо о переуступке кредитных обязательств нейтральным финансовым компаниям, чтобы только не платить деньги в бюджет страны-агрессора на 8-м году войны с Россией. Однако в "Укрзализныце" решили поступить максимально "патриотично" и погасить заем на $131 млн перед государственным российским банком напрямую, без лишних посредников. Это при том, что еще за несколько месяцев до этого компания публично заявляла, что достигла договоренности о возможной отсрочки выплаты кредита. В результате - фактически произошло досрочное погашение (с учетом этих договоренностей).

Здесь есть как минимум две претензии к теперь уже экс-главе "УЗ". Во-первых, платить россиянам во время войны - это, вообще-то, статья о финансировании терроризма, минимум от пяти до восьми лет с конфискацией. Кроме того, для чиновника такого уровня (а речь же идет не об уплате тысячи рублей налогов где-то в Брянске рядовым предпринимателем из Харькова) это еще и громкая заявка на государственную измену (от 12 до 15 лет).

Во-вторых, если уж брать чистую математику, размещение евробондов на $300 млн под 7,875% годовых в долларах США - это повод совсем не для гордости, а для увольнения за неэффективность. Тот же "Укравтодор" недавно разместился в Лондоне с дебютными облигациями под 6,25%. Конечно, у двух компаний совершенно разные кредитные истории и рейтинги. Но кто же виноват "Укрзализныце" (и членам набсовета, которые должны нести ответственность за финансовую стабильность компании), что из года в год предприятие является примером разворовывания, а не образчиком эффективности.

Здесь нужно отметить, что Ивана Юрыка это касается не только как и. о. главы правления "УЗ" с апреля по август 2021 года. Ведь по сути, он так или иначе находился "у руля" компании с 2018 года, когда стал членом набсовета "УЗ". И дальше уже именно с этой позиции двигался по лестнице то в члены правления, то исполнять обязанности руководителя, то снова в правление. Поэтому финансовые проблемы и коррупционные скандалы, которые не покидают госпредприятие все эти годы - также косвенно относятся и к персоне Юрика. Ведь часть своих доходов он получал непосредственно из карманов налогоплательщиков, которые через правительство являются конечным бенефициаром железнодорожного гиганта.

Именно с его участием "Укрзализныця", по сути, провалила реформу корпоративного управления. Что, как пишут СМИ, было даже признано ключевыми партнерами "реформаторской" команды - странами "большой семерки". Именно они, как утверждают некоторые издания, дали свое молчаливое согласие на кадровый переворот в "УЗ", устроенный в результате СНБО на основании данных СБУ. Ведь отрицательный пример провального реформирования железнодорожной компании никак не ложится в концепцию успешной корпоратизации госпредприятий в интересах западных кредиторов. Так что, если есть повод - почему бы не уволить Юрика и всю верхушку "УЗ", создав возможности и условия для максимально прозрачного конкурса и на членов правления, и на членов набсовета.

Скованные одной цепью?

В этой связи, мягко говоря, немного "странным" выглядит заявление Набсовета, размещенное на сайте "Укрзализныци", в котором Шевки Аджунер сотоварищи рассыпаются в комплиментах Ивану Юрыку. "Наблюдательный совет благодарен Ивану Юрик за то, что он уже второй раз за год согласился принять вызов и взять на себя ответственность вести Укрзализныцю через турбулентные времена, последние из которых были осложнены пандемией COVID-19 и ее разрушительным влиянием на экономики стран всего мира, и на Укрзализныцю", - говорится в заявлении. Более того, несмотря на катастрофическую ситуацию в компании, Набсовет решил оставить Юрика на должности члена правления, ответственного за финансы. Очень своеобразное "вознаграждение" за шаги, которые вообще-то тянут на полтора десятка лет колонии.

На рынке есть мнение, что несмотря на показательное желание реформировать и модернизировать "Укрзализныцю", наблюдательный совет, по крайней мере его часть, которая ориентируется на нынешнего руководителя - может быть давно и плотно коррумпирован, принимая участие в самых неблаговидных схемах злоупотреблений, о которых сигнализировали ВСК Гришиной, СБУ, СНБО, общественные активисты. Более того, даже если по началу члены набсовета будут всячески демонстрировать свою лояльность (например, единогласно будут поддерживать действия нового временного главу "УЗ" Александра Камышина), на самом деле, уже в ближайшее время от них можно ожидать существенного сопротивления борьбе с коррупцией на железной дороге. Впрочем, это мнение справедливо лишь в случае, если Кабмин не найдет возможности в обозримом будущем полностью обновить состав Набсовета, вырвав с корнем паростки, которые тянутся к окружению экс-и. о. главы правления компании.

Автор: Сергей Кривенко