Ключевые цифры и факты, на которых основывалось решение СНБО о полной кадровой перезагрузке компании.

В пятницу Совет нацбезопасности и обороны принял решение рекомендовать Кабмину ввести временное руководство в “Укрзализныце”. Служба безопасности Украины подготовила для Совета разгромный отчет о состоянии дел в железнодорожной компании. Согласно документу, основные показатели работы предприятия про всем ключевым направлениям - катастрофические. Следующим шагом должны стать новые уголовные производства в отношении текущего руководства “УЗ”.

30 июля в ходе выездного заседания СНБО члены Совета рассмотрели доклад СБУ о критическом финансовом и производственном состоянии “Укрзализныци” и приняли решение инициировать введение в компании временного руководства, а также форсировать проведение реального, а не фиктивного конкурса на нового главу и членов правления, смене также подлежит весь состав наблюдательного совета. В СМИ попали лишь некоторые выжимки из отчета спецслужбы, нашему изданию удалось ознакомиться с ключевыми цифрами и фактами, на основании которых СНБО решил вынести жесткое решение по компании.

Перед этим стоит отметить, что в колокола относительно катастрофического финансового состояния “Укрзализныци” в последний год не бил только ленивый. Громче и аргументированнее всех звучали голоса членов временной следственной комиссии, которая расследовала деятельность компании при последних нескольких руководителях. И пришла к неудовлетворительным выводам почти по всем пунктам расследования. В частности, принятый “УЗ” и утвержденный правительством (!) финансовый план компании на 2021 год в комиссии прямо назвали “фикцией”, поскольку он разработан на основании завышенных показателей перевозок. Которых не удастся достичь без глубинного изменения управленческих и финансовых практик, а также борьбы с коррупцией, которая пронизала компанию с головы до ног. Также комиссия призывала уволить все правление и весь состав набсовета как вредительские для “Укрзализныци”, но к ее голосу тогда также никто не прислушался.

Справочные материалы СБУ отчасти повторяют выводы комиссии, поскольку базируются на одних и тех же реальных показателях деятельности “УЗ”. Однако есть и целый ряд новых цифр и фактов, о которых не было известно до сих пор.

Ключевой посыл спецслужбы - безалаберность и коррумпированность чиновников “УЗ” ведет к реальным угрозам национальной безопасности из-за рисков для критической инфраструктуры: пассажиры рискуют попасть в аварию на сошедшем с неремонтированных рельс поезде, а грузы могут быть доставлены невовремя или не доставлены вовсе, если они едут в ржавом несколько раз отслужившем свое вагоне.

Первый блок угроз связан с критическим состоянием материально-технической базы компании. В капитальном ремонте нуждается более 11 тысяч или 31% от всех путей. Из-за аварийного состояния рельсов в 2021 году показатель схождения поездов вырос на 40% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Особенно опасный прецедент произошел с поездом Интерсити+ в марте текущего года возле Запорожья, когда с путей сошло шесть из девяти вагонов.

Изношен и постоянно сокращается тяговой парк, критическое состояние грузового парка вагонов. Средний уровень износа - 90%, до 2025 года будет списан каждый третий вагон. “УЗ” к этому не готова, что может отразиться не только на ее финпоказателях, но и на ВВП всей страны, поскольку миллионы тонн грузов могут быть попросту не доставлены. Постоянно сокращается парк пассажирских вагонов (на 26% меньше вагонов дальнего следования, на 21% - секций электропоездов, на 31% секций дизель-поездов). Аналогичная ситуация с парком пригородного сообщения. Все это приводит к постепенному, но постоянному уменьшению пассажиропотока.

Кроме постоянного уменьшения подвижного состава, “Укрзализныця” не выполняет и планов по его ремонту и замене, а также другим капитальным инвестициям. На конец 2020 года стоимость основных фондов компании сократилась на 31 млрд грн (-15%), а в долларовом эквиваленте на треть. Активы компании обесцениваются примерно на 10 млрд грн. в год. Объемы капвложений уменьшаются, план освоения инвестиций недовыполнен на $1,1 млрд. Это означает, что у “УЗ” были ресурсы для обновления инфраструктуры, но она эти возможности просто не использовала.

Еще одна шокирующая цифра от СБУ - искусственное занижение руководством компании фонда оплаты труда обычным рабочим “Укрзализныци” на фоне сокращения их количества и формального повышения продуктивности труда. За пять последних лет люди в виде надбавок и премий недополучили порядка 44 млрд грн. Из них 8,9 млрд грн. недоначислено тем, кто непосредственно задействован в обеспечении перевозок и их безопасности. Фактически эти средства можно смело добавлять к убыткам компании, зафиксированным в отчетах. Ведь если бы предприятие платило персоналу как полагается, то его катастрофическое финансовое состояние было бы видно намного раньше.

Но по финансовой части “минус” и без того огромный. Критической является ситуация с обслуживанием долговых обязательств на общую сумму более 36 млрд грн. В текущем году должно быть возвращено порядка 8 млрд грн. основного долга. Проблема пока не решена и угрожает дефолтом компании, что может негативно отразиться на экономике всей страны.

Особое внимание в СБУ уделили признакам уголовных правонарушений, которые совершали руководители “Укрзализныци” за последние несколько лет. Большинство из них касается госзакупок. Только в течение 2019 – 2021 гг. по материалам органов СБУ по выявленным фактам злоупотреблений сотрудников “УЗ” зарегистрировано 237 уголовных производств (объявлено 101 подозрение, направлено в суд 35 обвинительных актов, по которым вынесено 20 обвинительных приговоров), общая сумма убытков по которым превышает 1 млрд грн. Как правило, железнодорожники крали на поставках запчастей сомнительного качества, эксплуатация которых в дальнейшем и приводит к трагическим последствиям, например, схождению поездов с рельс. Кроме того, они также завышают объемы ремонтных работ, закупают эти услуги у сторонних организаций, хотя способны осуществлять их самостоятельно.

В справке СБУ упоминается еще целый ворох проблем, из-за которых “УЗ”. По мнению спецслужбы, уже давно дышит на ладан. Это и управленческий кризис с невозможностью найти нормального главу компании уже который год, и закупка электроэнергии по завышенным ценам, и сокращение контейнерных перевозок в разы, неэффективное использование промышленных объектов, в частности, щебеневых карьеров, недоразвитость системы информационных технологий, слишком медленная электрификация критических участков, а также преждевременное подписание договоров с ЕБРР на получение кредитных средств, из-за чего компания переплатила банку минимум 5 млн долларов и многое другое.

Все перечисленные факты в совокупности и стали причиной громкого решения СНБО. Формально оно состоит в поручении правительству в кратчайшие сроки разобраться в ситуации в “Укрзализныце”. Фактически же речь идет о начале масштабной кадровой чистки и карт-бланше на уголовные производства против ключевых фигур компании не только в нынешней, но и в ряде предыдущих каденций. При этом очевидно, что СБУ обладает достаточной доказательной базой, чтобы аргументировать в суде обвинения и против правления, и против набсоветов с баснословными зарплатами, которые молчаливо соглашались с коррупционными злоупотреблениями в компании. Очевидно, что ответственность членов набсовета станет хорошей “встряской” или даже новым вектором для реформы корпоративного управления в госкомпаниях, которую никак не могут завершить в Кабмине.

Автор: Татьяна Стежар