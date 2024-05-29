Российская программа "Полезные каникулы" профинансирует поездку для 40 000 детей из оккупированной Украины.

Российские власти собираются активизировать депортацию украинских детей на свою территорию в течение лета, усиливая еще один компонент кампании геноцида в Украине.

Как сообщает Институт изучения войны, глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что регионы РФ "примут" более 12 000 детей из оккупированной Луганской области в течение 2024 года.

В то же время российская программа "Полезные каникулы" профинансирует поездку для 40 000 детей из оккупированной Украины. Они якобы посетят Россию для участия в летних лагерях и образовательных мероприятиях.

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По словам Пасечника, летние детские лагеря в оккупированном Крыму и на территории России готовятся "принять" более 600 детей из оккупированной Украины в течение лета, включая летний лагерь "Океан" во Владивостоке, Приморский край, который расположен ближе к Аляске, чем к Украине.

Оккупационное Министерство труда Херсонской области также объявило, что дети из захваченной части региона поедут в лагерь "Океан" для участия в "образовательной, спортивной и культурной программе". Оккупационный сенатор Андрей Алексеенко сообщил, что 575 детей посетят трехнедельные летние лагеря в захваченном Крыму и российской республике Адыгея.

Министерство образования и науки "ЛНР" также анонсировало, что неустановленное количество подростков из оккупированной Луганской области посетит военно-патриотический спортивный лагерь в лагере "Авангард" в Волгоградской области России. Там они пройдут подготовку по военно-инженерному делу, тактике, пожарному делу, парашютному спорту, связи, основам национальной безопасности, эксплуатации беспилотников и тактической медицине.

Несмотря на усилия России представить летние лагеря для украинских детей как временные рекреационные и образовательные мероприятия, они являются фундаментальной составляющей ее кампании по депортации украинцев. Аналитики отмечают, что насильственное перемещение детей из одной группы в другую является признанным актом геноцида.

Отмечается, что украинские дети, которые были депортированы в Россию на такие "каникулы" или "летние лагеря", сталкиваются с программами русификации, направленными на изоляцию от своих украинских семей, языка, культуры и истории.

Власти РФ, вероятно, будут усиливать депортацию в течение всего лета под видом летних каникул, но эти программы являются актами геноцида против украинского народа, несмотря на усилия России замаскировать их под временные и положительные образовательные возможности.

Депортация украинских детей

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что насильственная депортация - это одно из самых циничных преступлений этой войны. По его словам, детей не просто вывозят с оккупированной территории Украины, а Россия сознательно пытается уничтожить любую связь детей с родиной, с родными и близкими.

В конце марта сообщалось, что Российская Федерация наладила масштабную систему "милитаризации" украденных украинских детей и готовит их к войне, в том числе для участия в дальнейшей агрессии против Украины.

Украинским детям, которых вывозят, меняют свидетельство о рождении. То есть их делают гражданами РФ, передают на незаконное усыновление и потом найти такого ребенка становится просто невозможно.

По данным ООН, Россия депортировала за период полномасштабного вторжения 2,8 млн украинцев.

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