Дите привлекают к "военно-патриотическим" молодежным организациям в России.

Русская православная церковь играет значительную роль в русификации депортированных украинских детей. С начала вторжения российские чиновники депортировали детей из детских домов и интернатов в оккупированной Донецкой области в Ростовскую область РФ. Там их, в частности, посещал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Игорь Иванов), который рассказывал им о РПЦ и агитировал покреститься в их церкви.

Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на совместное расследование российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping. Кроме крещения, священники поощряли детей вступать в различные "военно-патриотические" молодежные организации в России.

Как обнаружили журналисты, депортированные дети также находились в приютах РПЦ в Воронежской области, где священнослужители и связанные с РПЦ чиновники проводят "военно-патриотические" мероприятия для маленьких и юных украинцев, чтобы поощрить пророссийские настроения и отрезать от их украинской идентичности.

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По оценке аналитиков, РПЦ играет важную роль в реализации кремлевского плана оккупации Украины. В частности, это распространяется на усилия страны-агрессора по русификации депортированных украинских детей.

Назначенная Кремлем Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, против которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест, замужем за священником РПЦ. Львова-Белова и ее муж даже усыновили депортированного украинского ребенка из Мариуполя, что демонстрирует личное участие РПЦ и других кремлевских чиновников в депортации украинских детей.

Институт изучения войны отмечает, что депортация украинских детей с намерением уничтожить их украинскую идентичность с помощью русификационных проектов является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которая запрещает "насильственную передачу детей одной группы другой группе", поскольку это является актом геноцида.

Депортация украинских детей

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что насильственная депортация - это одно из самых циничных преступлений этой войны. По его словам, детей не просто вывозят с оккупированной территории Украины, а Россия сознательно пытается уничтожить любую связь детей с родиной, с родными и близкими.

В марте стало известно, что Российская Федерация наладила масштабную систему "милитаризации" украденных украинских детей и готовит их к войне, в том числе для участия в дальнейшей агрессии против Украины.

По оценкам ООН, Россия депортировала за период полномасштабного вторжения 2,8 млн украинцев. В ISW отмечали, что в этом году РФ запланировала вывезти еще сотни тысяч детей.

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