Обновив данные через приложение "Резерв+", можно выполнить норму нового мобилизационного закона, но в некоторых случаях придется дополнительно посетить и ТЦК и СП.

18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные граждане должны обновить учетные данные в течение 60 дней. Сделать это можно, в частности, через приложение "Резерв+".

Уже 18 июня в приложении появился QR-код. Как рассказал в комментарии "РБК-Украина" спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

"Документ содержит QR-код, благодаря которому уполномоченные органы (полиция и ТЦК) могут проверять силу документа простым путем – через камеру на смартфоне. Также в документе есть персональные и служебные данные, информация о дате ВЛК, об отсрочке или бронировании", – пояснил он.

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В этой связи, обновив данные через приложение "Резерв+", можно выполнить норму нового мобилизационного закона. Однако в некоторых случаях придется дополнительно посетить ТЦК и СП.

"Дополнительно идти в ТЦК и СП надо в случае, если данные были внесены в реестр "Оберіг" некорректно, или если человек нарушил правила воинского учета. Также в ТЦК и СП следует явиться тем, кто имеет бронирование, право на отсрочку или получил направление на ВВК или мобилизационное распоряжение", – констатировал Лазуткин.

Мобилизация в Украине: QR-код в приложении "Резерв+"

19 июня представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что отныне QR-код в мобильном приложении "Резерв+" является действующим военно-учетным документом для предъявления на границе. Однако в случае несоответствия данных гражданам все же могут отказать в пересечении границы на выезд из Украины.

С 18 июня, когда была запущена услуга генерации QR-кода в мобильном приложении "Резерв+", э-военный билет сделали уже 500 тыс. человек. Отмечается, что это около трети от всех пользователей приложения, которые уже обновили свои данные.

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