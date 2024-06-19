В случае несоответствия данных, гражданам могут отказать в пересечении границы на выезд из Украины.

Отныне QR-код в мобильном приложении "Резерв+" является действующим военно-учетным документом для предъявления на границе.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП. По его словам, Правительство унормировало законодательство по применению для военнообязанных.

"Министерством обороны была анонсирована возможность оформления военно-учетного документа в электронной форме с использованием мобильного приложения. В связи с этим Государственная пограничная служба Украины отмечает, что в пунктах пропуска на границе мероприятия пограничного контроля будут происходить по-прежнему с соблюдением норм действующего законодательства. Решение о пропуске лиц будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы", - отметил Демченко.

Видео дня

По его словам, это также касается и наличия в военно-учетных документах в бумажной или электронной форме информации с указанием оснований об освобождении от мобилизации, или исключения из воинского учета по состоянию здоровья. С 18 мая это является дополнительным условием пересечения границы отдельных категорий граждан.

Демченко отметил, что пограничники настоятельно советуют военнообязанным внимательно проверять информацию, которая дает право на пересечение государственной границы, в своих военно-учетных документах, в том числе и в электронной форме.

Пограничники, в случае необходимости, осуществляют проверку информации из военно-учетных документов через систему "Оберег". В случае несоответствия данных, гражданам могут отказать в пересечении границы на выезд из Украины.

Мобилизация в Украине - последние нововведения

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 июня в Украине запустили услугу по генерированию электронного военно-учетного документа через приложение "Резерв+".

Уже днем заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко сообщила, что после того, как функционал был запущен ночью, им уже воспользовались 62 тыс. пользователей. Она отметила, что функционал запускают "итерационно, то есть несколькими волнами", поэтому могут возникать проблемы с работой с приложением, но в результате абсолютно все получат доступ к возможности генерации электронного военного билета.

По ее словам, доступ к приложению будут иметь 176 стран и Украина. Черногоренко подчеркнула, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Этот документ содержит QR-код, благодаря которому уполномоченные органы - полиция, ТЦК и СП могут проверить силу документа с помощью камеры на смартфоне.

По данным Министерства обороны, через мобильное приложение "Резерв+" по состоянию на 17 июня обновили свои данные более 1,5 млн военнообязанных украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: