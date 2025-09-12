По его словам, количество специалистов, которое необходимо добрать в БЭБ, в разы больше, чем есть в наличии.

Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цывинский заявил о собственном подходе к решению кадровой проблемы ведомства. По его словам, акцент следует сделать на обучении набранных специалистов. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала ProUA.

"Найти готовых специалистов - детективов НАБУ или другого правоохранительного органа "на улице", чтобы кого-то пригласить, и чтобы сразу он начал расследование сложных "кейсов" и владел всеми необходимыми "скиллами", мог качественно коммуницировать, понимать, расследовать и достигать результатов - это сказка. Люди учатся", - сказал Цывинский.

По его словам, это очень серьезный вызов, потому что количество специалистов, которое необходимо добрать в БЭБ, в разы больше, чем есть в наличии. Поэтому речь идет о "тысячах людей".

"Я планирую применить подход, который будет включать ряд этапов. Во-первых, мы планируем ввести во всех детективных и аналитических подразделениях возможность того, чтобы туда могли прийти вчерашние студенты и начать работу в должности помощников. Да, это меньшая зарплата, но это возможность понять новому работнику - действительно ли это его работа, а работодателю - соответствует ли этот человек занимаемой должности. Во-вторых, должны заниматься поиском специалистов соответствующей специальности. Это могут быть люди, которые работали в сфере экономики, частном и государственном секторах. Но в любом случае для всех мы планируем создание своеобразной учебной платформы базового курса", - отметил директор БЭБ.

Напомним, что распоряжением Кабинета Министров Украины от 06 августа 2025 г. № 821-р Цивинский Александр Игоревич назначен Директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет.