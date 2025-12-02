Палатный: Бойцы 117 бригады ТрО получили зарядные станции и противодроновые сеткометы от 'Украинской команды'

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам 117 бригады ТрО партию зарядных станций и противодроновые сеткометы. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" передала очень важную помощь бойцам 117 Сумской бригады ТрО. Мощные зарядные станции для бесперебойной работы техники и связи и сеткометы, которые будут защищать наших бойцов от вражеских дронов. Сумская бригада ТрО до лета 2025 года мужественно держала границу, а сейчас сдерживает врага на Лиманском направлении", - написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба подчеркнул, что эта поддержка сохранит жизни и здоровье защитников на передовой.

"Несмотря на все разговоры о переговорах, враг продолжает давить по всей линии фронта. Разрушает логистику, энергетику и связь. Уверен: наша поддержка поможет этим ребятам еще лучше выполнять боевые задачи и сохранит жизни и здоровье наших героев", – заявил Палатный.

Ранее сообщалось, что крупные партии зарядных станций получили от "Украинской команды" бойцы 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, Третьего армейского корпуса, полка "Ахиллес" СБС, спецподразделения "Артан" ГУР и другие.

Также сообщалось, что "Украинская команда" проводит большой сбор на сеткометы, способные защитить бойцов от вражеских беспилотников, в том числе от дронов на оптоволокне.

