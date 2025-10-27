Масштабную аварию уже ликвидировали, вода начинает поступать в квартиры львовян.

В дома львовян начинает поступать вода, которой не было в течение 4-5 дней из-за масштабной аварии на водопроводе. Об этом рассказал КИЕВ24 депутат Львовского городского совета Андриан Гутник.

По его словам, уже ликвидированы все четыре порыва, которые произошли во время аварии. Он добавил, что на 6 ноября запланирована внеочередная сессия горсовета - водоканалу поставлена задача максимально предоставить информацию о том, чего не хватает предприятию и чего не хватает городу в таких ситуациях.

За время независимости Украины, говорит депутат, это самая большая авария на водопроводе во Львове, повлекшая такую сложную ситуацию с водоснабжением.

Видео дня

По словам Гутника, после восстановления водоснабжения наибольшая проблематика наблюдается на верхних этажах многоэтажек.

Он также пояснил, что два порыва были на старом магистральном водопроводе, который построили еще во времена Австро-Венгерской империи. По информации депутата, техническая документация об этих системах соответствует действительности. С двумя порывами, произошедшими на водопроводах, построенных в советское время, возникло больше проблем. Ведь, как говорит Гутник, соответствующие документы по этим трубам имели отличие от реальности. То есть старые австрийские трубы находятся в лучшем состоянии, чем советские.

Работу ремонтников, пояснил Гутник, также усложняло то, что трубы - на достаточно большой глубине, которая местами достигает 6 метров, а в районе порывов образовалась грязь, которую приходилось преодолевать технике ремонтных бригад.

Утром 27 сентября предприятие "Львовводоканал" сообщило о том, что поставки воды в западную часть города восстановлены на 90%, она поступает в резервуары и сеть.

Там пообещали в течение дня балансировать давление, чтобы поднять воду на верхние этажи домов.

Также во "Львовводоканале" предупредили о том, что вода может быть окрашена в течение некоторого времени.

"Во время наполнения сети и изменения давления со стенок металлических труб смываются отложения оксидов железа", - пояснили на предприятии.

По состоянию на 10:46 в мэрии Львова проинформировали об утечке воды на водопроводе на ул. Гринченко и отметили, что из-за ремонтных работ троллейбусы №33 временно курсируют по сокращенному маршруту.

Масштабная авария на водопроводе во Львове

На днях во Львове произошла масштабная авария на магистральном водопроводе, в результате чего без водоснабжения остались около 50 тысяч жителей Железнодорожного и Шевченковского районов города. Сообщалось, что проблемы с водоснабжением возникли несколько дней назад, однако после устранения проблем на одном участке, возникали порывы в другом месте, ведь старые трубы не выдерживали давления воды, которую набирали после ремонта в опустошении трубы. Как объясняли в мэрии, возникали гидроудары, которые приводили к новым прорывам.

Вас также могут заинтересовать новости: