Численность показательно увеличилась.

По состоянию на январь 2024 года в украинской армии служит 45 587 военнослужащих. Численность женщин в Вооруженных силах Украины продолжает увеличиваться.

Об этом 8 марта сообщили на канале Military Media Center, который координируется Министерством обороны.

"По состоянию на январь 2024 года в украинской армии служит 45 587 военнослужащих. Это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них 13 487 имеют статус участника боевых действий.

Украина создала первый бронежилет для женщин

Как сообщал УНИАН, в декабре Министерство обороны сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих. Бронежилет - украинского производства, его разработала компания "Украинская броня". Образец утвердили после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет доработали с учетом строения женского тела.

"Женский" вариант для удобства предусматривает изогнутую наружу бронеплиту. По остальным параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 килограммов в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

После сертификации жилет стал доступным для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба заявку на приобретение этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни для закупки.

В феврале военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров. В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

Костюмы изготавливают в размерах от 40 до 64, росте от 146 до 188 сантиметров и в двух группах: II и III. Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ - вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

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