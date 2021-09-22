Алфавит состоит из 31 буквы.

Кабинет министров утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

Как говорится в пояснительной записке к документу, алфавит состоит из 31 буквы. Базой для документа является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. Он поддерживается Меджлисом крымскотатарского народа, учеными Национальной академии наук Украины и педагогами-практиками.

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Перевод крымскотатарской письменности на латинскую графику предполагается осуществить в период до 1 сентября 2025 года.

Крымскотатарский язык

Тюркский язык, родной язык крымских татар. Распространен преимущественно в Крыму и в районах компактного проживания крымских татар - Турции, Узбекистане и континентальной Украине. На письме параллельно используют латиницу и кириллицу, до 1920-х годов использовали арабское письмо.

Язык сформировался в XIV-XVII на основе кипчакских языков в Крыму. Был одним из официальных языков Крымского ханства. В советское время этот язык потерял многих носителей вследствие депортации и русификации крымских татар.

Многолетний запрет на изучение крымскотатарского языка привел к тому, что на данный момент ЮНЕСКО причислило его к числу вымирающих языков.

Автор: Леся Лещенко