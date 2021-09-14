Подобная идея - нонсенс, считает ученый.

Директор Института украинского языка Национальной академии наук (НАН) Украины Павел Гриценко прокомментировал возможный переход на латиницу.

В эфире телеканала "Украина 24" он пояснил, что основанной на кириллице украинской письменности уже много веков, а смена ее формата разрушит традицию. Подобную идею ученый считает нонсенсом.

По словам Гриценко, кириллица в нашей стране распространяется еще с Х столетия.

"Кириллица в Украине существует, по крайней мере, спорадически, то есть частично, с ІХ века. А с Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили - посадники) в разные города", - отметил он.

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Гриценко также объяснил, почему Украине нельзя менять кириллицу на латиницу.

"Это нонсенс. У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и посылал грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя", - сказал эксперт.

Переход на латиницу в Украине: суть вопроса

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украине нужно избавляться от кириллицы и переходить на латиницу.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сказал, что заявление Данилова о латинице является необоснованным разговором, а не инициативой.

Напомним, еще в конце марта 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал общественность начать обсуждать вопрос возможного использования латиницы наравне с кириллицей. Климкин подчеркивал, что нужно работать на то, что объединяет страну.

Историк Владимир Вятрович, который занимал пост директора Украинского института национальной памяти, отмечал, что сторонники перехода на латиницу считают отказ от кириллицы "отступлением" украинцев от РФ и приближением к Европе, однако на самом деле такое нововведение может усилить русификацию.

Автор: Юрий Годован