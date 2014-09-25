Непогода обесточила более 600 населенных пунктов
10:22, 25 сентября 2014Общество
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24 сентября в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 608 населенных пунктов в девяти областях и АР Крым.
Из-за неблагоприятной погоды произошло обесточивание 608 населенных пунктов / УНИАН
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, без электроснабжения остались: в Запорожской области 240 населенных пунктов, в Донецкой – 112 н.п., в Полтавской – 89 н.п., АР Крым – 80 н.п., в Днепропетровской – 36 н.п., в Луганской - 28 н.п., в Херсонской – 17 н.п., в Одесской - 3 н.п., в Кировоградской - 2 н.п. и в Черкасской области один населенный пункт.
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В возобновлении энергоснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.
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