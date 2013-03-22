Лучшему переводчику Кабмин обещает престижную премию

Как сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета телевидения и радиовещания, соответствующее постановление Кабмин принял 20 марта на своем заседании.

Разработчиком документа выступил Госкомтелерадио.

Согласно акту, премия будет присуждаться ежегодно, с 2014 года, ко дню рождения Максима Рыльского 19 марта. Лауреатов премии будут отмечать за достижения в области художественного перевода на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.

Правительственным постановлением также утверждено положение о премии и комитете по ее присуждению, описание диплома лауреата.

Выдвигать кандидатуры на получение отличия будут иметь возможность творческие союзы, национально-культурные и национально-просветительские общества, издательства и издательские организации, редакции периодических изданий, ученые советы высших учебных заведений, научные учреждения, ассоциации и т.д.

Возглавит Комитет по присуждению премии министр образования и науки. В состав комитета войдут представители Госкомтелерадио, Минкультуры, МИД, Национального союза писателей, НАН Украины, благотворительной организации «Фонд Максима Рыльского «Троянди й виноград» и Укртелерадиопрессинститута.

Все необходимые документы для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес Комитета по премии до 1 ноября. Кроме трех экземпляров произведения, нужно также предоставить соответствующее ходатайство, аннотацию к произведению, информацию об авторе, копии отзывов в СМИ, рецензии и др.

Лауреаты получат, кроме отличия, также и денежное вознаграждение в размере 10 тыс. грн. Звание лауреата премии присуждается исключительно одному номинанту. Один человек не может стать лауреатом дважды.