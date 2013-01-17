Эксперты рекомендуют МИД увеличить присутствие в социальных сетях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили аналитики Института социальной политики Юлия Кононенко и Леонид Литра во время презентации исследования "Twitter-дипломатия. Как новейшие технологии могут усилить международные позиции Украины".

«Высокопоставленные должностные лица из правительственных и дипломатических кругов должны предпринять меры в области электронной дипломатии с целью ее интеграции в имеющиеся дипломатические практики, чтобы использовать все преимущества Twitter-дипломатии, а также, что важнее всего, применять ее инструменты во избежание международной изоляции страны и разрыва отношений между Украиной и ЕС", - сказала Ю.Кононенко.

По ее словам, главной рекомендацией экспертов является повышение институционализации практик цифровой дипломатии на всех уровнях дипломатических отношений таким образом, чтобы дипломаты имели возможность создать как вертикальные, так и горизонтальные цифровые сети, а также укреплять имидж Украины на международной арене.

"Необходимо разработать специальную программу и создать в МИД соответствующий отдел, который должен отвечать за поощрение дипломатов к использованию социальных медиа", - отметила эксперт.

Ю.Кононенко также считает целесообразным организовать специальные учебные программы для дипломатов по применению средств электронной дипломатии в их работе, повысить уровень присутствия МИД в Интернете с помощью публикаций в сервисах новостей, блогах, а также видеоблогах.

"Мы также рекомендуем дублировать аккаунты в Twitter на английском языке, что позволит украинским дипломатам получить большее количество фоловеров из числа руководителей правительств, министров иностранных дел и дипломатов других стран", - отметила она.

В свою очередь, Л.Литра назвал три причины, по которым МИД необходимо повышать присутствие в Интернете. "В частности, это доступ к широкой аудитории, средство улучшения связей во всем мире, а также практичность и экономность использования социальных сетей", - отметил эксперт.

"Например, Государственный департамент США "фоловит" 325 аккаунтов в Twitter, и значительная часть этого количества представлена учреждениями, расположенными за границами США. Этот уровень виртуального присутствия и деятельности позволяет воспроизвести карту внешней политики Соединенных Штатов. Он обеспечивает постоянный поток и обмен информацией. Следовательно, Вашингтон имеет мгновенный доступ к информации о том, что происходит в Каире, Анкаре или Киеве", - добавил Л.Литра.

Согласно исследованию, социальная сеть Facebook является наиболее популярной среди дипломатических учреждений МИД Украины. В то же время, лишь 11 из 83 украинских посольств имеют свои представительства в этой сети. "Создание бывшим министром иностранных дел Константином Грищенко аккаунта в Twitter было наилучшей попыткой публичной дипломатии", - считает Ю.Кононенко.

"Я отслеживал сообщения министра в Twitter. По моему мнению, большинство из них имели общий характер, лишь некоторые были по существу. Проблема была в другом - очень малое количество постов были ответами своим фоловерам. Чиновник должен не только что-то сообщать, но и приобщаться к дискуссии. По нашим оценкам, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт является лидером в использовании Twitter-дипломатии. Он отвечает на комментарии пользователей ", - отметил Л.Литра.