Янукович: при чрезвычайных ситуациях во многих странах используют войска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, представляя руководящему составу Минобороны новоназначенного министра Павла Лебедева.

«Реформирование системы исполнительной власти продолжается, оптимизация исполнительных структур продолжается, и в ходе дискуссий в правительстве возникла позиция, которая давно уже была проработана: ввести в состав Министерства обороны и подчинить министру обороны службу по чрезвычайным ситуациям. Министерство чрезвычайных ситуаций реформировано в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и подчинено Министерству обороны», - сказал В.Янукович.

По словам В.Януковича, превращение МЧС в госслужбу было проведено в связи с тем, что власть из года в год сталкивается с различными проблемами.

«Мы на практике сталкиваемся с проблемами, связанными с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Опыт, который есть в мире, изучен, и этот опыт показывает, что наиболее эффективная служба по ликвидации чрезвычайных ситуаций работает в тех странах, в которых эти службы подчинены и находятся в составе Вооруженных сил. Во многих случаях ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций осуществляют с помощью специальной техники», - отметил глава государства.

В.Янукович подчеркнул, что используемая техника есть именно у Министерства обороны.

Также, заметил В.Янукович, в отдельных случаях по решению правительств разных стран для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются войска.