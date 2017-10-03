Закон об образовании дает детям возможность хорошо владеть как украинским, так и языками нацменьшинств - посол Болгарии

Посол Болгарии в Украине Красимир Минчев во время встречи с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич сегодня, 3 октября, отметил, что новый закон об образовании в Украине "дает новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели как украинским, так и болгарским языками".

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, посол обратился к Гриневич, чтобы вместе с украинским языком улучшить уровень обучения и преподавания болгарского.

«Учитывая новые возможности, которые открывает реформа, мы хотели бы, чтобы в школах нацменьшинств дети в результате получали достойные знания обоих языков. Это и вопрос объема изучения языка, и вопрос качества учителей, и вопросы подходов и методов преподавания, и вопрос учебников», - отметил Минчев.

Гриневич отметила, что МОН было и остается открытым для сотрудничества с хорошими друзьями и партнерами Украины.

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«Объем изучения родного языка, а также перечень предметов, которые будут изучаться на этом языке, будет определяться индивидуально для каждого нацменьшинства. Эти вещи утверждаются на уровне постановления Кабмина. До этого мы должны вместе поработать и прийти к общему пониманию. Я предлагаю создать совместную рабочую группу, которая будет работать комплексно над учебным планом для болгарского меньшинства над созданием учебников, над вопросом повышения квалификации учителей. Если мы будем делать это вместе с вашими экспертами, можно за значительно более короткое время прийти к общему плану действий и наработок, которые помогут комплексно улучшить качество обучения в украинских школах с болгарским языком обучения», - предложила министр.

Стороны также согласились, что для успеха внедрения всех новшеств в школах с болгарским языком обучения нужно провести консультации с представителями меньшинства со разных регионов Украины. Посол пригласил министра, в частности, на круглый стол с участием всех общин, который состоится 11 октября.

В МОН напомнили, что ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине уже направлена на рассмотрение Венецианской комиссии.

6 октября у Гриневич также запланирована встреча с генеральным секретарем Совета Европы Ягландом Турбйорном, на которой также будет обсуждаться вопрос экспертизы и имплементации ст. 7 закона «Об образовании».

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности, ст. 7 по языку образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран - Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе и с Советом Европы.

В свою очередь в Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона (в частности, статья 7) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

*** Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые действуют до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов изучаемых на украинском языке.