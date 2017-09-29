Венгрия надеется на совместное решение ситуации с украинским законом об образовании

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень надеется найти с Украиной совместное решение по статье нового украинского закона об образовании, которая касается языков национальных меньшинств.

Читайте такжеКлимкин заявил, что закон "Об образовании" направили на экспертизу в Венецианскую комиссиюКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной культурным событиям осени 2017 года, которые пройдут при поддержке посольства.

"Наверное, сегодня вы видите в прессе, что мы сейчас переживаем не слишком легкий период венгерско-украинских отношений", - заявил Кешкень.

"Я очень надеюсь на то, что мы пройдем этот этап, и также нам удастся найти совместное решение для тех проблемных вопросов, которые являются предметом споров", - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности, ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран - Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

В свою очередь в Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона (в частности, ст. 7) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение «Венецианской комиссии».

*** Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.