Порошенко подписал скандальный закон об образовании в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2145-VIII «Об образовании», принятый Верховной Радой 5 сентября.

Как сообщает пресс-служба главы государства, принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда.

Документ должен обеспечить реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство.

«Это - одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной», - отметил Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе и обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

В то же время глава государства подчеркнул важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

«Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран», - считает Порошенко.

Президент также обратился к Министерству иностранных дел и Министерству образования провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

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Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» Верховная Рада приняла 5 сентября. Им вводится 12-летнее среднее образование в Украине. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Законом установлено, что обучение учащихся по программам 12-летнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования - с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года; для профильного среднего образования - с 1 сентября 2027 года.

Согласно закону, должностной оклад педагогического работника (низшей квалификационной категории) устанавливается в размере трех минимальных зарплат.

Предусмотрена аттестация педагогических работников - очередная аттестация проходит не реже одного раза в пять лет. Решение аттестационной комиссии может быть основанием для увольнения педагогического работника с работы. Также предусмотрена сертификация педагогических работников путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы.

Согласно закону, руководитель государственного и коммунального заведения общего среднего образования назначается на должность по результатам конкурсного отбора сроком на шесть лет и не более двух сроков подряд.

В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном языке, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.