Актер Антин Мухарский стал внештатным советником министра культуры

Актер Антин Мухарский назначен внештатным советником вице-премьер-министра-министра культуры Украины Вячеслава Кириленко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, соответствующий приказ подписан сегодня.

46-летний Мухарский - украинский деятель культуры, известный под псевдонимом Орест Лютый, актер, телеведущий, галерист.

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Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого (1992 г.). Двенадцать лет работал актером в Национальном театре русской драмы им. Леси Украинки. Сыграл около 20 главных ролей в театре. Дважды лауреат премии «Киевская пектораль» (1994, 2000). Учредитель Союза Вольных Художников "Воля або Смерть» (2009) и культурологической платформы «Український культурний фронт» (2014) - этот проект начался с масштабного культурологического проекта «Майдан. (Р)Еволюція духу».