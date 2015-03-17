В Украине сложились уникальные условия для восстановления кинопроизводства - Кириленко

Сейчас в Украине сложились уникальные условия для того, чтобы начать восстановление полноценного национального кинопроизводства.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр культуры Украины Вячеслав Кириленко на встрече с представителями телеканалов, кинотеатров, интернет-провайдерами, продюсерами и кинодистрибьюторами, посвященной введению сбора на поддержку украинского кинематографа, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«В Украине сложились уникальные условия для того, чтобы начать восстановление кинопроцесса, а впоследствии поставить его на конвейер. Именно сейчас интерес к украинскому кино и культуре в целом очень высок, на фоне агрессии со стороны России, которая пока остается основным поставщиком контента, по крайней мере для телевидения. У нас есть много талантливых режиссеров и много событий в стране, о которых можно и нужно снимать кино», - сказал Кириленко.

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По его словам, при условии хронической нехватки средств в общем фонде госбюджета, целесообразно будет использовать другой механизм стимулирования кинопроизводства, который уже зарекомендовал себя, в частности во Франции и Польше, – отдельный сбор на поддержку национального кино.

«Сейчас такой законопроект находится на согласовании в правительстве, мы также хотим обсудить его со всеми участниками кино- и телерынка, другими заинтересованными сторонами», - отметил Кириленко. Вице-премьер также заверил, что общественность будет принимать непосредственное участие в распределении аккумулированных средств.