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Ани Лорак появилась в образе total black (фото)

15:09, 21 марта 2019
Общество
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Лорак предстала в новом образе / фото instagram.com/anilorak

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Снимки опубликованы на странице опальной артистки в Instagram. В кадрах звезда позирует в образе total black: черных кожаных брюках, гольфе-водолазке и кепке. Дополнила образ поп-дива солнцезащитными очками.

А вот в stories Ани Лорак опять принялась за свое: и грудь "засветила" даже в таком, казалось бы, скромном образе, и выпятила губы, что уже не раз раздражало ее фанатов, судя по комментариям.

instagram.com/anilorak
instagram.com/anilorak

Отметим, что Ани Лорак часто критикуют за то, что она позирует, складывая губы "уточкой".

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Теги: #фото#Ани Лорак