Ани Лорак появилась в образе total black (фото)
15:09, 21 марта 2019Общество
621 0
Исполнительница спрятала глаза за солнцезащитными очками.
Лорак предстала в новом образе / фото instagram.com/anilorak
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала серию новых фото, на которых предстает в стильном наряде.
Читайте также"Ух, какая!": Ани Лорак завела сеть глубоким декольте (фото)
Снимки опубликованы на странице опальной артистки в Instagram. В кадрах звезда позирует в образе total black: черных кожаных брюках, гольфе-водолазке и кепке. Дополнила образ поп-дива солнцезащитными очками.
А вот в stories Ани Лорак опять принялась за свое: и грудь "засветила" даже в таком, казалось бы, скромном образе, и выпятила губы, что уже не раз раздражало ее фанатов, судя по комментариям.
instagram.com/anilorak
instagram.com/anilorak
Отметим, что Ани Лорак часто критикуют за то, что она позирует, складывая губы "уточкой".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter