Ани Лорак появилась в образе total black (фото)

Исполнительница спрятала глаза за солнцезащитными очками.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала серию новых фото, на которых предстает в стильном наряде.

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Снимки опубликованы на странице опальной артистки в Instagram. В кадрах звезда позирует в образе total black: черных кожаных брюках, гольфе-водолазке и кепке. Дополнила образ поп-дива солнцезащитными очками.

А вот в stories Ани Лорак опять принялась за свое: и грудь "засветила" даже в таком, казалось бы, скромном образе, и выпятила губы, что уже не раз раздражало ее фанатов, судя по комментариям.

Отметим, что Ани Лорак часто критикуют за то, что она позирует, складывая губы "уточкой".