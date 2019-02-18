В Москве суд снял с рассмотрения апелляцию на продление ареста четверым украинским морякам

Суд посчитал, что морякам должны корректно перевести решение суда первой инстанции о продлении ареста.

Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию защиты о продлении ареста четверым украинским морякам из-за неправильного перевода на украинский язык.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда, такое решение огласил судья Юрий Пасюнин.

На заседании присутствовала переводчик с украинского на русский язык.

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Защита потребовала отвода переводчика, поскольку перевод решения суда первой инстанции был сделан некачественно, текст на украинском языке «нечитабельный» и является набором несвязанных слов. Однако данное ходатайство было отклонено.

В то же время судья согласился с тем, что пленным морякам должны корректно перевести решение суда первой инстанции - Лефортовского районного суда - о продлении ареста, поэтому апелляцию защиты сняли с рассмотрения. Дело для устранения недостатков вернули в Лефортовский районный суд, после чего состоится новое заседания о законности продления морякам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пасюнин подчеркнул, что после устранения недостатков в зал суда снова будут доставлены

Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой и Владимир Варимез.

Дата повторного заседания будет оглашена позже.

Моряки отказались давать показания в суде, сославшись на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных.

Поддержать украинских моряков в суд прибыли украинские дипломаты, сотрудники посольств США и ЕС. Также в зале присутствовали несколько московских активистов, которые открыто выступают против российского вторжения в Украину. Некоторые из них прошли в вышиванках, с желтоголубыми шарфами и значками с надписью «Слава Украине» и «Нет войне».