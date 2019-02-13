KyivnotKiev: всемирно известное издание будет писать название украинской столицы правильно

Британское издание The Guardian внесло соответствующие изменения в свой стилистический справочник.

Всемирно известное британское издание The Guardian внесло изменения в свой стилистический справочник и теперь будет писать корректное название украинской столиці "Kyiv" вместо транслитерации с русского языка "Kiev".

Об этом в Twitter сообщил один из журналистов издания Шон Волкер. Он отметил, что исключением в данном случае является "chicken kiev" (с англ. - котлета по-киевски - УНИАН).

"Это свершилось. Обновление стилистического справочника: Kyiv вместо Kiev (кроме "котлеты по-киевски")", - написал журналист.

It has happened. Guardian style guide update: Kyiv not Kiev (except “chicken Kiev”) — Shaun Walker (@shaunwalker7) February 13, 2019

Он также обратил внимание на то, что на єтом фоне следовало бі изменить написание на английском названия "Одесса", убрав двойную "s".

Как сообщал УНИАН, на табло в лондонском аэропорту начали писать "Kyiv" вместо "Kiev".