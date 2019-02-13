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#KyivnotKiev: всемирно известное издание будет писать название украинской столицы правильно

19:16, 13 февраля 2019
Общество
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Издание The Guardian будет писать&quot;Kyiv&quot; вместо &quot;Kiev&quot; / фото Facebook

Всемирно известное британское издание The Guardian внесло изменения в свой стилистический справочник и теперь будет писать корректное название украинской столиці "Kyiv" вместо транслитерации с русского языка "Kiev".

Об этом в Twitter сообщил один из журналистов издания Шон Волкер. Он отметил, что исключением в данном случае является "chicken kiev" (с англ. - котлета по-киевски - УНИАН).

"Это свершилось. Обновление стилистического справочника: Kyiv вместо Kiev (кроме "котлеты по-киевски")", - написал журналист.

Он также обратил внимание на то, что на єтом фоне следовало бі изменить написание на английском названия "Одесса", убрав двойную "s".

Как сообщал УНИАН, на табло в лондонском аэропорту начали писать "Kyiv" вместо "Kiev".

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Теги: #Киев