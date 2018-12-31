Щедрец: когда отмечают, история и традиции праздника
Щедрец или Щедрый вечер – народный праздник восточных славян. В наше время этот праздник практически не отмечают, однако многие его традиции перешли в празднование нового года.
Читайте такжеКак украинцы празднуют католическое Рождество (фоторепортаж)
Когда празднуют Щедрец
Щерец отмечают 13 января (31 декабря) в преддверии Старого Нового года. Этот праздник является своего рода прародителем Нового года, и многие его традиции сегодня мы считаем новогодними.
Щедрец: история праздника
После того, как власть языческого бога Корочуна ослабевала, славяне начали отмечать Большие или Велесовы зимние святки, которые длились двенадцать дней - с 26 декабря по 6 января по старому стилю. Святки делились на две шестидневные части — светлую и темную.
Первую часть Святок завершал Щедрый вечер или Щедрец, приходившийся на 31 декабря по старому стилю, по новому — это 13 января.
Щедрец: традиции праздника
Исходя из названия праздника, в Щедрый вечер принято накрывать щедрый, богатый стол. Считалось, что такой стол обеспечит богатство хозяину на следующий год.
Перед щедрым пиром, как заведено, нужно было повеселить народ щедровками. Колядовщики подходят к дому или к собравшимся на улице людям и поют: «Щедрый вечер! Добрый вечер!».
Читайте такжеВ чем встречать 2019 год: какие цвета принесут удачу в год Свиньи
Также принято в этот день оставлять угощения домовым и духам предков. Кроме того, именно от Щедреца появилась новогодняя традиция ставить и украшать елку, поскольку именно это дерево считалось у славян символом потусторонней жизни и связи с духами.
Среди молодых девушек в этот день было принято гадать на будущего жениха.
По христианскому календарю в этот день почитают преподобную Маланию Римлянку, в честь которой в Украине этот день также называют «Маланки».
Щедровки на русском языке
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, добрый вечер.
***
***
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
***
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки,
Здравствуйте, с праздником!