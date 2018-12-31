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Щедрец: когда отмечают, история и традиции праздника

10:35, 31 декабря 2018
Общество
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13 января славяне отмечают Щедрый вечер / фото УНІАН

Щедрец или Щедрый вечер – народный праздник восточных славян. В наше время этот праздник практически не отмечают, однако многие его традиции перешли в празднование нового года.

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Когда празднуют Щедрец

Щерец отмечают 13 января (31 декабря) в преддверии Старого Нового года.  Этот праздник является своего рода прародителем Нового года, и многие его  традиции сегодня мы считаем новогодними.

Щедрец: история праздника

После того, как власть языческого бога Корочуна ослабевала, славяне начали отмечать Большие или Велесовы зимние святки, которые длились двенадцать дней - с 26 декабря по 6 января по старому стилю. Святки делились на две шестидневные части — светлую и темную.

Первую часть Святок завершал Щедрый вечер или Щедрец, приходившийся на 31 декабря по старому стилю, по новому — это 13 января.

Щедрец: традиции праздника

Исходя из названия праздника, в Щедрый вечер принято накрывать щедрый, богатый стол. Считалось, что такой стол обеспечит богатство хозяину на следующий год.

Перед щедрым пиром, как заведено, нужно было повеселить народ щедровками. Колядовщики подходят к дому или к собравшимся на улице людям и поют: «Щедрый вечер! Добрый вечер!».

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Также принято в этот день оставлять угощения домовым и духам предков. Кроме того, именно от Щедреца появилась новогодняя традиция ставить и украшать елку, поскольку именно это дерево считалось у славян символом потусторонней жизни и связи с духами.

Среди молодых девушек в этот день было принято гадать на будущего жениха.

По христианскому календарю в этот день почитают преподобную Маланию Римлянку, в честь которой в Украине этот день также называют «Маланки».

Щедровки на русском языке

Щедровочка щедровала, 

Под оконцем ночевала, 

Чи баран, чи овца, 

Подавайте блинца, 

Не кусайте, не ломайте, 

А по целому давайте.

Щедрый вечер, добрый вечер.

***

***

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

***

Добрый вечер, щедрый вечер, 

Добрым людям на здоровье. 

Прилетел сокол, 

Сел на оконце, 

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки, 

А обрезочки да на поясочки, 

Здравствуйте, с праздником!

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Теги: #Щедрик