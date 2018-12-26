Лучшие поздравления коллегам с Новым годом

В 2019 году Желтая Собака передает власть Желтой Свинье.

До Нового года 2019 остались считанные дни, поэтому по всей Украине активно стартовал сезон предновогодних корпоративов. УНИАН подготовил вам подборку лучших поздравлений коллегам в разных вариациях. У нас вы сможете найти поздравления коллегам как в стихах, так и в прозе. В зависимости от характера коллег выбрать специфику поздравления - будет оно юмористическим или же в официальном тоне. Не обделили мы вниманием и начальников, которые хотят поздравить свой любимый коллектив. Ну а если ваши коллеги по профессии врачи, программисты, учителя или же полицейские - мы предлагаем вам узкопрофильные поздравления. Кроме того, вы найдете у нас красочные открытки и картинки, посвященные главному празднику зимы.

Поздравления коллегам в прозе

Дорогие мои и уважаемые коллеги, поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы в новом году всё началось по-новому: чтобы были новые успехи в деятельности, новые высокие результаты в работе, новые начинания и новые победы, новые яркие эмоции и новые счастливые события. Всем добра и блага!

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Уважаемые и дорогие коллеги, поздравляю вас с Новым годом! Пусть в новом году вас наполнят новые силы и новые идеи, новые задумки и новая удача! Желаю вам крепкого здоровья, значительных достижений и продвижений в карьере, высоких целей и несомненных успехов, глубокого уважения и счастливой жизни!

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С Новым Годом, коллега! Желаю тебе соколом стремительно взлететь по служебной лестнице, удержаться на самом верху, словно эквилибрист, и не зазнаться потом, как павлин! Пусть твоя работа приносит тебе славу и большущие деньги, а окружающим людям — пользу.

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Поздравления коллегам в стихах

Коллеги, соратники, просто друзья!

Шагнул на порог новый год!

Желаю, чтоб дружная наша семья,

Неслась за успехом вперед!

У каждого, чтобы в делах и быту,

Стабильность царили и лад.

И сказочный праздник любую мечту,

Сегодня исполнить был рад!

***

С Новым Годом вас, коллеги дорогие,

Пусть он счастье в ваши жизни принесет!

Чтоб зарплаты стали сказочно большие,

Ну а отпуск наступал два раза в год!

Отдыхайте, веселитесь, наслаждайтесь,

От работы отвлекайтесь хоть чуть-чуть!

И на целый год азарта набирайтесь,

Чтобы горы вместе мы смогли свернуть!

Поздравления коллегам от начальства

Дорогие друзья, коллеги, напарники. Все мы весь этот уходящий год работали на благо нашего общего дела. Каждый из нас является частью дружной команды, благодаря слаженной работе, которой мы достигли новых вершин в уходящем 2018-м году. Мы все вместе встречаем новый, 2019 год и, как принято в канун Нового Года, полны надежд и оптимизма, мы все верим, что наше дело правое и нам есть к чему стремиться. Я верю, что каждый из нас мечтает о новых достижениях, как личных, так и наших общих. И мы обязательно их достигнем. Спасибо вам, за то, что вы используете свое умение и профессионализм на благо нашего общего дела. Я горжусь нашим коллективом! С Новым Годом

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Дорогие коллеги! Думаю, что многие из Вас встретят наступающий год за праздничным столом в кругу самых близких людей, ведь Новый год – это семейный праздник. Хочу поднять праздничный бокал за тепло и уют в Вашем доме, за мир и благополучие в каждой семье! Пусть Новый 2019 год будет для Вас успешным и плодотворным! Счастья, праздничного настроения, здоровья, любви Вам и Вашим близким!

Официальные поздравления коллегам

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Новым годом Желтой Свиньи. Пусть этот новый год будет для вас плодотворным и успешным. Желаю каждому новых шагов вверх по карьерной лестнице. Легких трудовых будней и жарких приятных отпусков. Пусть все неудачи и невзгоды останутся за порогом старого года, а в новом будут только взлеты и достижения!

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С Новым годом, коллеги. Желаю больших наград и заслуг, уверенных стремлений и побед, перспективных идей и дел, смелых решений и действий, удачных стартов и успешных дней. Пусть этот год для всех вас будет плодотворным по отношению работы и счастливым по отношению жизни.

Поздравление коллегам с годом свиньи

Пусть Новый год начнется ярко и станет началом поистине интересного года, полного возможностей! Желаю, чтобы Свинка взбодрила, развеселила и побаловала вас! Пусть 2019-ый пройдет расслабленно, без спешки и переживаний!

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Пускай год 2019 станет значимым, добрым, успешным и запоминающимся. Пускай свинка-талисман принесет вам удачу, победы, радость и любовь. Желаю весело встретить и так же активно провести, этот Новый и непременно счастливый год. С праздником!

Короткие поздравления коллегам с Новым годом для SMS

Пусть дарит год Свиньи веселье и удачу, и множество разных сюрпризов в придачу!

***

В небе знаков зодиака зажигаются огни, прочь уходит год–собака, наступает год свиньи.

***

Пусть год Свиньи будет ярок и счастье принесёт в подарок!

***

Пусть душа у вас живет в ладу сама с собой — тогда вы в самый свинский год не будете свиньей

***

К деньгам всегда плывут деньжищи, свинья забыла, как быть нищей, все пополняется казна, свинья от счастья пьяна.

Открытки с Новым годом-2019

Прикольные поздравления коллегам с годом свиньи

Коллеги, с Новым годом!

Пусть дружным хороводом

Вас окружают часто

Любовь, удача, счастье!

Зарплаты всем огромной,

Растущей и нескромной,

Успеха неприличного

И отдыха отличного!

***

У кого пузцо от пива,

Пусть в любви с женой живет,

Пусть она его игриво

Поросеночком зовет.

***

Хоть символ года — Свинья,

Ты не сильно уж шали!

И по пьянке, добрый друг,

Ты жилище не сожги!

Загадай желаний в меру

(Лучше все-таки приличных):

Тачку, хату, рост карьеры

И, конечно же, наличных!

Поздравления с Новым годом партнерам

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С Новым годом, дорогие партнеры! Желаю, чтобы этот год подарил новые большие возможности и перспективы для процветания и успеха. Пусть в ваших домах будет счастье, в ваших сердцах — любовь, а в наших партнерских отношениях — стабильность, доверие, честность, взаимопонимание и удача!

***

Уважаемые партнеры, от души вас поздравляю с Новым годом. Пусть он принесет достаток в ваши дома и счастье в ваши семьи. Пусть дела успешно идут в гору, а удача никогда не отворачивается от вас. Мира вам, процветания, благополучия и везения.

Поздравления коллегам разных профессий

Поздравление коллегам программистам

Пусть Новый год будет полон позитивной информации, пусть электронная почта стает богаче от писем счастья, пусть все серверы будут доступны, программы – удачны, коды – разгаданы, ключи подобраны. Пусть поисковая система будет настроена на личное счастье, пусть в сетях Вашего обаяния запутается желанная любовь, а все невзгоды заблокирует антивирусная программа! Тысячу терабайт Вам вдохновения! С Новым годом!

Поздравление коллегам водителям

С Новым годом тебя, вождь дорог! Пусть в грядущем году карты будут понятными, тропинки – гладкими, бак - полный бензина, карбюратор с искрой, руль – послушный. Чтоб пассажиры были приятными, чтоб глаза сияли радостью, ярче фар в туманную ночь, и чтоб стартер любви работал без перебоев. Ах да, дружище, и Камасутру тебе вместо скучных правил дорожного движения в бардачок!

Поздравление коллегам бухгалтерам

Желаем Вам в году, что уже стоит на пороге, платить умеренные налоги, вовремя и с первого раза сдавать отчеты, получать маленькие счета и большую зарплату. Пусть баланс всегда сходится, а ревизоры обходят стороной. Пусть за вашу любовь, заботу и доброту приходят дивиденды в виде подарков, улыбок и приятных моментов. Пусть риски будут оправданы, активы – так в золоте, пассивы – в соболях! С Новым годом!

Поздравление коллегам строителям

В Новом году желаем пряничных домиков, воздушных замков и прочих сказочных сооружений! Чтоб не приходилось делать капитальный ремонт семейного корабля, а текущий обходился мелким испугом. Чтоб реставрация не требовалась чувствам, чтоб теща была инвестором, а тесть – подрядчиком. Чтоб раствор любви не густел на морозе нелепых ссор, а кирпичики удачи мягко складывались в потрясающую конструкцию!

Поздравление коллегам врачам

Поменьше больных и повыше зарплату, чтобы здоровье стучалось к вам в хату! Побольше терпенья, везенья, варенья, чтоб мимо прошли все невзгоды и тренья! Чтоб чувства не требовали диагностики, дети – профилактики, а врачебная тайна и клятва Гиппократа пылились на самой дальней полке в шкафу! С Новым годом!

Поздравление коллегам полицейским

Желаем в следующем году ровных дорог, порядка в обществе, прав без нарушений, рыцарства сказочного, фортуны улыбчивой, праздников без опасностей, любви искренней и дружеского плеча железного! С Новым годом!