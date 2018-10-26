Актер скончался за день до своего 74-летия.

Умер знаменитый советский актер Николай Караченцов. Актер скончался за день до своего 74-летия.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Последние два дня Николай Караченцов был в очень тяжелом состоянии. Этим утром у него отказали почки.

Смерть актера подтвердил агентству "ТАСС" его сын.

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"Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - сказал он.

"Николай Петрович скончался сегодня", - подтвердила агентству супруга актера Людмила Поргина. Она добавила, что сейчас будет решаться вопрос похорон и прощания.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, включая спектакль "Юнона и Авось".

В ночь на 28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Напомним, что в течение нескольких месяцев Николай Караченцов боролся за жизнь — год назад у 73-летнего актера диагностировали рак легкого. Сначала врачи думали, что артист всего лишь подхватил воспаление, однако при повторном осмотре у него обнаружили серьезные проблемы.

Николай Караченцов в рок-опере "Юнона и Авось"