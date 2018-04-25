В течение двух недель фанатов ждут выставка костюмов и наград артистов, которые представляли нашу страну на конкурсе.

В Киеве заработает фан-зона Евровидения-2018, где на большом экране будут транслироваться из столицы Португалии прямые эфиры полуфиналов и финала песенного конкурса, сообщает "UA:Перший".

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С 3 по 16 мая в телецентре "Карандаш", где будет оборудована фан-зона, посетители смогут поддержать участников нынешнего конкурса, а также принять участие в бесплатных мастер-классах по танцам, вокалу, португальского языка, и пообщаться со звездами украинской эстрады.

В течение двух недель будет работать выставка костюмов и наград артистов, которые предаствляли нашу страну на конкурсе.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, полуфиналы Евровидения-2018 состоятся 8 и 10 мая, а гранд-финал – 12 мая 2018 года. Украину в этом году представит певец Melovin.