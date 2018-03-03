Новая песня Нади Дорофеевой за несколько часов попала в тренды YouTube (видео)

Простой текст и зажигательная энергия группы "Время и стекло" могут сделать их новую песню очередным хитом.

Украинский поп-группа "Время и стекло" выпустил новую песню. Она называется "Топ" и уже через несколько часов попал в тренды YouTube.

"Мы оба любим модные вещи и классные аксессуары. В наших образах всегда есть фишечки, которые становятся трендами, как наши треки и клипы. "ТОП" - это песня о нас!" - рассказала Надежда Дорофеева.

В декабре песня группы "Тролль" вошла в топ-10 самых популярных песен в мире.

Как сообщал УНИАН, сегодня Настя Каменских выпустила второй сольный трек.