Новая песня Нади Дорофеевой за несколько часов попала в тренды YouTube (видео)

02:02, 03 марта 2018
Общество
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Дорофеева и ее партнер по группе сохраняют верность своему стилю / Кадр из видео Время и Стекло - ТОП [Lyric Video]

"Мы оба любим модные вещи и классные аксессуары. В наших образах всегда есть фишечки, которые становятся трендами, как наши треки и клипы. "ТОП" - это песня о нас!" - рассказала Надежда Дорофеева.

В декабре песня группы "Тролль" вошла в топ-10 самых популярных песен в мире.

Как сообщал УНИАН, сегодня Настя Каменских выпустила второй сольный трек.

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева