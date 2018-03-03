Новая песня Нади Дорофеевой за несколько часов попала в тренды YouTube (видео)
02:02, 03 марта 2018
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Простой текст и зажигательная энергия группы "Время и стекло" могут сделать их новую песню очередным хитом.
Дорофеева и ее партнер по группе сохраняют верность своему стилю / Кадр из видео Время и Стекло - ТОП [Lyric Video]
Украинский поп-группа "Время и стекло" выпустил новую песню. Она называется "Топ" и уже через несколько часов попал в тренды YouTube.
"Мы оба любим модные вещи и классные аксессуары. В наших образах всегда есть фишечки, которые становятся трендами, как наши треки и клипы. "ТОП" - это песня о нас!" - рассказала Надежда Дорофеева.
В декабре песня группы "Тролль" вошла в топ-10 самых популярных песен в мире.
Как сообщал УНИАН, сегодня Настя Каменских выпустила второй сольный трек.
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