Нашумевший хит украинской группы вошел в топ-7 самых популярных песен в мире

Песня "Тролль" украинской группы "Время и Стекло" вошла в топ-10 самых популярных песен в мире, заняв 7-ю строчку.

Об этом свидетельствует данные рейтинга, составленного сайтом The Pudding.

Судя по инфографике, опубликованной на сайте, "Тролль" является самой популярной песней в России и Украине.

В Европе в декабре больше всего слушали Perfect Эда Ширана, трек Mwaka Moon музыканта Kalash и Échame la Culpa от автора Despasito Луиса Фонси.

В Северной Америке среди самых популярных песен оказались Gucci Gang рэпера Lil Pump, Rockstar исполнителей Post Malone и 21 Savage и Havana Камилы Кабельо.

Как сообщал УНИАН, популярная украинская певица стала "Женщиной года" в России.