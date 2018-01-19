Нашумевший хит украинской группы вошел в топ-7 самых популярных песен в мире
18:41, 19 января 2018Политика
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Песня "Тролль" украинской группы "Время и Стекло" стала самой популярной не только в Украине, но и в России.
Песня заняла 7-ю строчку в рейтинге / скриншот
Песня "Тролль" украинской группы "Время и Стекло" вошла в топ-10 самых популярных песен в мире, заняв 7-ю строчку.
Об этом свидетельствует данные рейтинга, составленного сайтом The Pudding.
Судя по инфографике, опубликованной на сайте, "Тролль" является самой популярной песней в России и Украине.
Рейтинг The Pudding / скриншот
В Европе в декабре больше всего слушали Perfect Эда Ширана, трек Mwaka Moon музыканта Kalash и Échame la Culpa от автора Despasito Луиса Фонси.
В Северной Америке среди самых популярных песен оказались Gucci Gang рэпера Lil Pump, Rockstar исполнителей Post Malone и 21 Savage и Havana Камилы Кабельо.
Как сообщал УНИАН, популярная украинская певица стала "Женщиной года" в России.
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