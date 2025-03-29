Эпиционы достигали в длину до 2,4 метра и весили до 170 килограммов.

В Северной Америке миллионы лет назад доминировал грозный хищник. Эпиционы, гигантские псовые подсемейства Borophaginae, имели внушительный рост и играли важную роль в иерархии хищников.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes рассказал, как эпиционы царствовали на равнинах Северной Америки.

Отмечается, что эпиционы достигали в длину до 2,4 метра и весили до 170 килограммов. Они значительно превосходили в размерах современных волков.

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Биолог поделился, что наука относит эпиционов к эпохе среднего и позднего миоцена, охватывающей период от 12 до 6 миллионов лет назад. В то время эти животные процветали в мире, где доминировала мегафауна.

По словам Трэверса, у эпиционов было мало конкурентов благодаря их непревзойденной силе челюстей и мощному телосложению. Это один из крупнейших представителей псовых в истории.

Биолог добавил, что у эпиционов был набор уникальных адаптаций, которые отличали их от современных псовых. Например, череп, который имел куполообразный лоб и укороченный рострум. Эти черты по функциональному назначению сходились скорее с гиенами, чем с волками.

В основном эпиционы питались мясом, охотясь на разнообразных травоядных млекопитающих. Их способность дробить кости, вероятно, давала им преимущество в доступе к костному мозгу, рассказал биолог.

Трэверс отметил, что эпиционы процветали вплоть до появления и диверсификации кошачьих в Северной Америке, которые мигрировали из Евразии. Тогда возникла серьезная конкуренция за ресурсы.

Биолог считает, что к упадку эпиционов, в частности, привели псевдэлурусы, которые принесли с собой различные стратегии охоты и новые физические адаптации.

У кошачьих были когти, которые могли прятаться, гибкие тела и зубы для разрезания плоти, что делало их эффективными одиночными охотниками. Их методы охоты значительно отличались от костедробительных приемов эпиционов, что позволило им осваивать разные экологические ниши.

Еще одной причиной вымирания эпиционов стали климатические сдвиги, считает биолог. Он напомнил, что эти сдвиги перестраивали экосистемы Северной Америки и изменяли распределение хищных видов.

По мере расширения пастбищ и сокращения площади лесов открытые ландшафты стали благоприятствовать преследующим хищникам, таким как ранние представители рода собак. В то же время они ставили в невыгодное положение охотников, ориентированных на засаду или на силу, таких как эпиционы.

Ученые нашли новый вид опасного хищника размером с леопарда, который жил 30 млн лет назад

Ранее палеонтологи открыли новый вид хищника размером с леопарда, который мог обитать в лесах Египта около 30 миллионов лет назад. Его назвали Bastetodon в честь кошачьей головы древнеегипетской богини Бастет и места, где был найден его череп.

По словам ученых, бастетодон является примером вымершей группы хищных млекопитающих, известных как гиенодонты. Они появились задолго до современных кошек, собак и гиен.

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