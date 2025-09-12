Не похоже ни на что другое: 9 дней Земля получала таинственный сигнал

Оползень вызвал волну высотой 200 метров, которую зафиксировали сейсмометры по всему миру.

В сентябре 2023 года сейсмологи зафиксировали уникальный сигнал, который в течение девяти дней распространялся по всей планете. В отличие от землетрясений, он состоял только из одной частоты и был слышен от Арктики до Антарктиды. Сначала его назвали "USO" - неизвестный сейсмический объект, пишут Science и Nature Communications.

Международная команда исследователей выяснила, что причиной стала масштабная катастрофа в Восточной Гренландии. 16 сентября 2023 года во фьорд Диксон сошел гигантский оползень, объем которого можно сравнить с 10 000 олимпийских бассейнов камней. Это вызвало мегацунами высотой 200 метров - волну, большую, чем знаменитый Сиэтлский Спейс-Нидл.

Вода во фьорде начала колебаться взад-вперед, создавая явление сейши, которое около 10 000 раз отражалось в течение девяти дней. Именно эти колебания и зафиксировали сейсмометры по всему миру.

Ученые связывают катастрофу с изменением климата и таянием ледников, которое сделало горные склоны нестабильными. Дополнительные доказательства были получены со спутника SWOT, который подтвердил масштабы колебаний воды во фьорде.

"Это первый случай, когда плеск воды удалось зафиксировать как вибрации, распространяющиеся сквозь земную кору по всему миру", - отметил сейсмолог Стивен Хикс из UCL.

