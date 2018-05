Осенью Tesla представит свой первый грузовик

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компании представит первый грузовик в сентябре. Об этом Маск написал в своем в Twitter.

«Команда проделала отличную работу», - написал Маск, отметив, что для Tesla это «новый уровень».

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.