Осенью Tesla представит свой первый грузовик

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компании представит первый грузовик в сентябре. Об этом Маск написал в своем в Twitter.

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«Команда проделала отличную работу», - написал Маск, отметив, что для Tesla это «новый уровень».

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level. — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2017

Кроме того, в ответах на вопросы к посту, Маск также написал, что компания планирует представить внедорожник-кабриолет, а в течение 18-24 месяцев Tesla представит свой пикап.

Как сообщал УНИАН ранее, американская автомобилестроительная компания Tesla по своей рыночной стоимости опередила автоконцерн Ford после того, как ее акции поднялись в цене на 7,27%.

На момент закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в понедельник рыночная стоимость акций Tesla составляла 49 млрд долларов, в то время как Ford оценивалась в 46 млрд долларов. Акции Tesla выросли после того, как компания сообщила о рекордных поставках автомобилей в первом квартале текущего года

Компания Tesla была основана в 2003 году и специализируется на выпуске электромобилей. Она также занимается созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.