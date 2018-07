SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с канадским спутником

Для запуска использовали обновленную версию ракеты - Block 5.

Компания SpaceX успешно осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с коммуникационным аппаратом Telstar 19V для канадского спутникового оператора Telesat.

Прямая трансляция запуска велась на сайте SpaceX. Ракета стартовала с мыса Канаверал в США. Как отмечается на официальной странице компании в Twitter, спустя 10 минут после запуска первая ступень ракеты совершила посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантике.

Successful deployment of Telstar19 VANTAGE to a geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/cXKyyw6VXC — SpaceX (@SpaceX) July 22, 2018

"Подтвержден успешный вывод Telstar19 Vantage на переходную геостационарную орбиту", - говорится в сообщении SpaceX.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX запустила сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида на Международную космическую станцию (МКС) ракету Falcon 9 с роботом с искусственным интеллектом под названием CIMON (Crew Interactive Mobile Companion - Интерактивный мобильный сопровождение экипажа).