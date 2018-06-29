SpaceX отправила на МКС "Саймона": робота с искусственным интеллектом, похожего на колобка

Целью проекта CIMON является изучение текущих возможностей искусственного интеллекта в сложной среде, такой, как Международная космическая станция.

Компания SpaceX запустила сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида на Международную космическую станцию (МКС) ракету Falcon 9 с роботом с искусственным интеллектом под названием CIMON (Crew Interactive Mobile Companion - Интерактивный мобильный сопровождение экипажа).

Робот величиной с волейбольный мяч создан авиакосической компанией Airbus совместно с IBM. Разработчики "Саймона" говорят, что он умеет слушать, понимать, говорить, видеть, и даже летать, пишет Голос Америки.

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Такой эксперимент может положить начало тренда на использования технологий для помощи исследователям - в частности облегчить их жизнь и работу в космосе, выполняя некоторые рутинные дела.

Напечатанный на 3D принтере, он имеет элементы из металла и пластика. Его "лицо" - это монитор с двумя камерами рассчитан на то, чтобы вести интерактивные сессии с астронавтами находясь на уровне их глаз, колебаясь в воздухе с помощью 14 встроенных вентиляторов. Дисплей может показывать и объяснять информацию и указания для научных экспериментов и ремонта.

"Целью проекта CIMON является изучение текущих возможностей искусственного интеллекта в сложной среде, такой как Международная космическая станция, чтобы обеспечить наилучшую поддержку людям в таких условиях", - отметил главный архитектор Watson Al технологий IBM в Германии Матиас Биниок, объясняя свою заинтересованность в проекте.

CIMON, например, использует Watson Al для обработки речи и изображений, нахождения конкретной информации или знаний, интерпретации настроения и чувств.

На дебютном этапе этого проекта, говорят разработчики, робот не будет иметь всех предусмотренных возможностей, впрочем они будут фокусироваться на эффекте социального взаимодействия между астронавтом и эмоционально-интеллектуальным помощником, который может сыграть чрезвычайно важную роль в далеких миссиях на Марс или Луну.