Украинцы уже доказали, что могут уничтожать цели дронами в тылу России.

Украина существенно нарастила свои возможности по производству ударных БПЛА. Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

"На этот год наши возможности сделать такие дроны уже ничем не уступают России. Украинские аналоги есть, и то, что вы видите, как на России взрывается – это все дроны украинского производства", – отметил министр.

По его словам, украинские аналоги очень похожи на российские, если говорить об основных параметрах. Имеются в виду, прежде всего, количество взрывчатки и дальность действия. Александр Камышин добавил, что сейчас уже есть зарубежные партнеры, которые хотят приобрести украинские дроны.

Ранее стало известно, что Украина начала испытывать на фронте БПЛА с искусственным интеллектом.

"Шахеды" - какие бывают и что могут

Россияне давно применяют против Украины дешевые и относительно простые иранские БПЛА Shahed 131 и Shahed 136, которые в российской армии получили обозначения "Герань-1" и "Герань-2" соответственно.

Shahed 131 имеет двигатель "Ванкеля" модели Shahed-783/788. Масса его боевой части составляет 15 кг, дальность пуска БПЛА – 900 км. Если говорить о Shahed 136, то он имеет боевую часть массой до 45 кг, а заявленная максимальная дальность составляет около 2500 км. Крейсерская скорость дрона-180 км/ч.

Кроме этих моделей россияне применяют против Украины и гораздо более сложный и дорогой Shahed 238, оснащенный турбореактивным двигателем и способный развивать скорость 600 км/ч.

Слабым местом БПЛА является то, что его реактивный двигатель дает гораздо лучшую сигнатуру, чем двигатели Shahed 131/136. Поэтому ПЗРК имеют значительно больше шансов на захват такой цели инфракрасными головками самонаведения.

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