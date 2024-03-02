Ночью враг направил по Одесской области восемь дронов.

В Одессе из-за дронового удара, нанесенного по городу армией РФ, уничтожена часть жилой многоэтажки, уже известно о семи раненых и нескольких погибших.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, среди ночи россияне совершили очередную террористическую атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Восемь ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область. Говорится, что в течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. В результате, семь целей были уничтожены. К сожалению, один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-этажный дом спального района.

"Часть подъезда из 18 квартир разрушена. Уже известно о погибшем человеке и 7 пострадавших, среди которых беременная женщина и маленький ребенок", - говорится в сообщении.

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Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, под завалами находятся люди. По состоянию на 07:00, спасены 7 пострадавших лиц, обнаружены тела 2-х погибших. Проводятся работы по разбору завалов и поиску людей. На месте работают психологи. К поискам привлечены кинологи. Развернут пункт обогрева.

От ГСЧС привлечено 20 единиц техники и 91 спасатель, работы проводятся совместно со службами взаимодействия.

В мэрии Одессы добавили, что также повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления. По информации главы Одесской ОГА Олега Кипера, один подъезд разрушен до основания.

"Беременная в состоянии средней тяжести, еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое - в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте", - рассказал чиновник.

Ночная атака дронов

Напомним, в ночь на 2 марта оккупанты совершили дроновую атаку в Одесской области. Повреждены жилые многоэтажные дома. В результате российской дроновой атаки по Одессе ночью было известно о семи пострадавших гражданских людях, среди них один ребенок - 3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей. Шестеро взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести.

В Харькове также предварительно имеем "прилет" в одном из районов города. Один из "шахедов", которые российские войска запустили по Харькову, попал во двор в Шевченковском районе.

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