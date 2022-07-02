Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова стала эротичным роликом с клубникой.
Видео появилось в Telegram-канале Захаровой.
На кадрах представительница российского дипведомства поедает клубнику, детально снимая этот процесс. Ролик длится три минуты под русскую народную песню "Калинка-Малинка".
"Свой урожай", - лаконично написала Захарова.
Комментаторы шокированы откровенным роликом. Большинство не понимает, с какой целью Захарова им поделилась.
- "Господи, что творится? Кто мне объяснит, это зачем?",
- "Господи! А вы чего на Гордона так похожи здесь? Я думал это он...в женском",
- "Это диагноз",
- пишут комментаторы.
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