Представительница российского МИДа якобы похвасталась урожаем, но комментаторы усмотрели двойной подтекст.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова стала эротичным роликом с клубникой.

Видео появилось в Telegram-канале Захаровой.

На кадрах представительница российского дипведомства поедает клубнику, детально снимая этот процесс. Ролик длится три минуты под русскую народную песню "Калинка-Малинка".

"Свой урожай", - лаконично написала Захарова.

Комментаторы шокированы откровенным роликом. Большинство не понимает, с какой целью Захарова им поделилась.

"Господи, что творится? Кто мне объяснит, это зачем?",

"Господи! А вы чего на Гордона так похожи здесь? Я думал это он...в женском",

"Это диагноз",

- пишут комментаторы.

Ранее Захарова раскритиковала новость о "дерусификацию" борща, назвав это "современным киевским национализмом".

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