Захарова опозорилась роликом с дачи / getty images

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова стала эротичным роликом с клубникой.

Видео появилось в Telegram-канале Захаровой.

На кадрах представительница российского дипведомства поедает клубнику, детально снимая этот процесс. Ролик длится три минуты под русскую народную песню "Калинка-Малинка".

"Свой урожай", - лаконично написала Захарова.

Комментаторы шокированы откровенным роликом. Большинство не понимает, с какой целью Захарова им поделилась.

  • "Господи, что творится? Кто мне объяснит, это зачем?",
  • "Господи! А вы чего на Гордона так похожи здесь? Я думал это он...в женском",
  • "Это диагноз", 

- пишут комментаторы.

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Ранее Захарова раскритиковала новость о "дерусификацию" борща, назвав это "современным киевским национализмом".

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