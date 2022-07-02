Глава МИД процитировал слова Путина.

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс ответил на недовольство представительницы российского МИД Марии Захаровой признанием украинского борща наследием ЮНЕСКО.

Об этом он написал в Twitter.

Ранее Захарова раскритиковала новость о "дерусификации" борща, назвав это "современным киевским национализмом".

Ринкевичс в ответ процитировал слова Путина во время итоговой пресс-конференции с Макроном в Москве.

"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", - написал глава латвийского Министерства иностранных дел.

Напомним, что в феврале Путин, комментируя выполнение "Минских соглашений", процитировал строчку "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица" из песни группы "Красная плесень".

"В Киеве то говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять!"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эти слова, сказав, что такое заявление Путина - это "уже перебор".

А в Белом доме заявили, что любая шутка об изнасиловании независимо от того, кто её сказал, "вызовет возмущение".

Позже российский президент говорил, что эти слова "не имели никакого личного измерения".

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