Следить за Немцовым стали сразу после того, как он выступил за расширение санкций против оцепления президента РФ Владимира Путина.

Люди, связанные с ФСБ, следили за перемещениями российского оппозиционера Бориса Немцова по стране в течение года до убийства политика.

Об этом говорится в новом совместном расследовании Bellingcat, The Insider и BBC.

Как сообщают журналисты, человек с паспортом на имя Валерия Сухарева преследовал Бориса Немцова по меньшей мере в 13 поездках по России, последний раз – всего за 10 дней до убийства политика. Этот же человек фигурировал в предыдущих расследованиях об отравлении оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и Дмитрия Быкова. Весомые свидетельства указывают на то, что Сухарев – сотрудник ФСБ.

В расследовании указано, что как минимум в одной слежке за Немцовым к Сухареву присоединялся другой предполагаемый оперативник ФСБ – Алексей Кривощеков, так же известный по другим расследованиям.

Следить за Немцовым стали сразу после того, как он выступил за расширение санкций против оцепления президента РФ Владимира Путина. В конце января 2014 года Немцов встретился с американскими сенаторами-республиканцами Джоном Маккейном и Роном Джонсоном и назвал им 13 имен для включения в "черный" список.

Как сообщал УНИАН, одним из батальонов полка чеченского лидера Рамзана Кадырова руководит Руслан Геремеев, известный как фигурант дела об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.