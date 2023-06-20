Враги, в частности, потеряли еще один вертолет, отметили в Генштабе.

Потери России в Украине за сутки, 19 июня, резко увеличились и теперь составляют более 221 тысячи захватчиков.

За прошедшие сутки ликвидированы 1 010 противников, и теперь общие вражеские потери составляют 221 460 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, также за сутки были уничтожены 5 единиц вражеской спецтехники, 32 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 3 крылатые ракеты, 10 дронов оперативно-тактического уровня.

Кроме того, ликвидированы 1 вертолет, 2 средства противовоздушной обороны, 4 реактивные системы залпового огня, 23 артиллерийские системы, 15 боевых бронированных машин и 8 танков.

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

Утром 20 июня Генштаб ВСУ сообщил, что тяжелые бои с россиянами продолжаются на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях. За прошедшие сутки на востоке противники пытались наступать, но не имели успехов, произошло 45 боевых столкновений. По данным Генштаба, враги обороняются на двух направлениях - Херсонском и Запорожском.

Стоит отметить, что РФ уже понесла колоссальные потери на нашей земле. Потери России в Украине на 19 июня составили примерно 220 тысяч 450 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: