Церемонию открытия даже запретили снимать - у гостей забрали телефоны.

Во временно оккупированном Севастополе открыли памятник российским оккупантам из экипажа буксира "Василий Бех", который в 2022 году был уничтожен ракетой Harpoon у острова Змеиный. При этом РФ официально так и не признала потерю этого судна.

Об этом сообщает российское СМИ Агенство со ссылкой на отца одного из погибших на крейсере "Москва" военных - Дмитрия Шкребца.

Как указывается, памятник размещен на территории незаконной воинской части аварийно-спасательного отряда Черноморского флота РФ. Фотографировать и снимать мероприятие разрешили только пресс-службе ВМФ России, тогда как у гостей телефоны отбирали.

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По словам Шкребца, оккупантам из экипажа буксира и родственникам погибших военных понадобилось девять месяцев "бюрократической борьбы", чтобы российские власти признали, что судно вообще участвовало в войне против Украины.

В документах следствия, которые якобы видел Шкребец, утверждается, что экипаж "Василия Беха" добровольно отправился на войну против Украины, без распоряжений руководства Черноморского флота РФ.

Уничтожение российского флота

В апреле 2022 года флагман Черноморского флота ВМС РФ"Москва", участвовавший в захвате и управлении Змеиным островом, был поражен и затонул.

Буксир "Василий Бех" перевозил на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав зенитно-ракетного комплекса "Тор". 17 июня он пошел ко дну.

Командующий Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Силы обороны Украины в целом уничтожили 18 российских морских судов. Он отметил, что в это количество входят как корабли, так и катера.

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