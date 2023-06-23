В объявлении акцентируют, что боевой опыт не нужен.

ЧВК "Вагнер", которая сталкивается со значительными потерями на войне против Украины, начала набор геймеров в свои ряды. Соответствующее объявление "вагнеровцы" разместили в соцсетях.

Согласно объявлению в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте", частная военная компания ищет любителей видеоигр в возрасте 21-35 году на должность пилотов БПЛА.

В ЧВК ожидают, что кандидаты будут иметь хорошую физическую форму и значительный опыт игры в компьютерные симуляторы полета.

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В объявлении акцентируют, что боевой опыт не нужен, и обещают обучение у квалифицированных инструкторов, страхование здоровья и жизни, современное оборудование и регулярную оплату труда.

В комментариях россияне рассказывают о своем геймерском опыте. Один человек написал, что у него "20 лет опыта в Call of Duty", другой сказал, что у него более 7000 часов опыта в компьютерных симуляторах полетов, но он не подходит по возрасту.

На комментарии в ЧВК "Вагнера" агрессивно отвечают: "Вы понимаете, что это не игра? Вы будете воевать".

Реклама ЧВК "Вагнера" в интернете-что сообщалось

Осенью российская частная военная компания "Вагнер" запустила рекламу на одном из популярных порнографических сайтов. В рекламном ролике женщина ест леденец, женский голос за кадром говорит: "Мы - самая ох*енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в ЧВК "Вагнера".

Впоследствии главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил запуск такой рекламы и похвалил своих маркетологов.

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