Фокус внимания сместился с дискуссий о важности захвата города, к обсуждению диких потерь.

Обнародована информация о потерях российских войск в Бахмуте стала доминирующей в информационном пространстве РФ и "заглушила любой положительный эффект от захвата города".

Об этом речь идет в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что провоенное инфопространство просто "взорвалось" дискуссиями о потерях РФ в Бахмуте.

Бурные обсуждения спровоцировал главарь "Вагнера" Евгений Пригожин, который в одном из интервью ненароком заговорил о потерях своей ЧВК. По версии Пригожина, в Бахмуте ликвидировано 10 тысяч зэков-"вагнеровцев" из 50 тысяч завербованных и 10 тысяч кадровиков ЧВК.

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Российские военные блогеры быстро подхватили это сообщение, сместив дискуссию от обсуждения важности захвата Бахмута к усилению споров вокруг потерь. Появились заявления, что Пригожин занизил свои потери.

"Заявления Пригожина о потерях "Вагнера" в Бахмуте также стали отдельной точкой напряжения в информационном пространстве и начали определять доминирующий дискурс обо всей российской кампании в Бахмуте. Сместив разговор в сторону заявленных потерь "Вагнера", Пригожин в значительной мере добился успеха в дальнейшем лишении МО РФ возможности утверждать об информационной победе в Бахмуте и, вероятно, продолжит определять и вести разговор о Бахмуте и в дальнейшем, но ценой освещения огромных потерь, которые понесли его собственные войска ради незначительной пользы", - отмечают аналитики.

ISW отмечает, что Пригожин, вероятно, использует свою популярность после захвата Бахмута, чтобы усилить атаки на российский военный истеблишмент и элиты. Он сознательно постоянно подчеркивает, что это "Вагнер" захватил Бахмут, чтобы создать видимость "абсурдного влияния на боевые действия".

Пригожин в очередной раз подчеркивал, что "Вагнер" является лучшей армией в мире. Аналитики отмечают, что это попытка утвердиться в роли российского тоталитарного деятеля, который может достичь военной победы в Украине.

Потери "Вагнера" - последние данные

главарь "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что российская армия несет огромные потери в Украине - значительно больше, чем в Афганистане.

По его словам, в Бахмуте ликвидировано поровну зэков-наемников и кадровых "вагнеровцев" - итого якобы 20 тысяч трупов. Для того, чтобы эта информация не вызвала взрыв в российском обществе, главарь "Вагнера" сразу соврал, что потери ВСУ якобы в несколько раз выше.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин не поверил ему и подробно прокомментировал данные. По его словам, каждый второй "вагнеровец" попал в категорию безвозвратных потерь.

Между тем, в Минобороны заявили, что бахмутская кампания стала для Российской Федерации самой дорогой операцией в смысле человеческих потерь.

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