Администрация уже пообещала больше никогда их не использовать.

В Татарстане раскритиковали детский танцевальный коллектив за костюмы в цветах флага Украины.

Дети выступили на мероприятии к 1 мая на фоне баннера в поддержку российской армии. После этого пользователи социальных сетей назвали использование таких костюмов "неуместным". В Доме культуры города Агрыз сказали журналистам, что используют эти костюмы около 10 лет.

"Украинской тематики у нас не было. Это была татарская песня – поздравление с праздником. Случайно это всё, у нас район чуть-чуть бедный, что у нас есть, то и надеваем, без политического окраса. Просто так совпало", - сказали они.

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Администрация не только пообещала больше никогда не одевать детей в эти костюмы, но и удалила фотографии с мероприятия.

Россияне "отменяют" все украинское: последние новости

Напомним, что зимой в Кировской области ребенка избили из-за того, что он катался на санках сине-желтого цвета.

В Подмосковье мужчина заявил на школьницу, которая вышла на улицу в одежде сине-желтого цвета.

В оккупированной Керчи произошел скандал из-за того, что главную елку украсили в желтые и синие цвета.

А в Севастополе оккупанты заставили извиняться парня из Мариуполя, который хранил дома флаг Украины.

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