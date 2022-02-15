В Нижнем Новгороде семья женщины из временно оккупированной территории Донецкой области и россиянина две недели не могла забрать из роддома собственную дочь.
Об этом идет речь в сюжете местного телеканала "Кстати".
Инна Панова, мать ребенка, переехала из так называемой "ДНР" в Россию. В Москве у нее украли документы.
Оттуда женщина вместе с мужем, уроженцем Ставрополья, перебралась в Нижний Новгород.
Из-за отсутствия медицинского полиса роды в нижегородской больнице обошлись женщине в 37 тысяч рублей (около 14 тысяч гривень). Таких денег у семьи нет.
В начале февраля, спустя 3 дня пребывания в больнице женщину выписали. Ребенок же остался в роддоме. Женщине угрожали, что не отдадут дочь, пока услуги не будут оплачены.
Отказываясь называть на камеру истинную причину удерживания младенца, сотрудники роддома обвиняли женщину в тому, что это она не приходила за дочкой. Также выдумали информацию о том, что у девочки якобы есть патологии.
После того как ситуация привлекла внимание медиа, ребенка согласились отдать семейной паре.