Ребенка удерживали в роддоме около 2 недель.

В Нижнем Новгороде семья женщины из временно оккупированной территории Донецкой области и россиянина две недели не могла забрать из роддома собственную дочь.

Об этом идет речь в сюжете местного телеканала "Кстати".

Инна Панова, мать ребенка, переехала из так называемой "ДНР" в Россию. В Москве у нее украли документы.

Оттуда женщина вместе с мужем, уроженцем Ставрополья, перебралась в Нижний Новгород.

Из-за отсутствия медицинского полиса роды в нижегородской больнице обошлись женщине в 37 тысяч рублей (около 14 тысяч гривень). Таких денег у семьи нет.

В начале февраля, спустя 3 дня пребывания в больнице женщину выписали. Ребенок же остался в роддоме. Женщине угрожали, что не отдадут дочь, пока услуги не будут оплачены.

Отказываясь называть на камеру истинную причину удерживания младенца, сотрудники роддома обвиняли женщину в тому, что это она не приходила за дочкой. Также выдумали информацию о том, что у девочки якобы есть патологии.

После того как ситуация привлекла внимание медиа, ребенка согласились отдать семейной паре.

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