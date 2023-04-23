Один из умерших голосовал за признание "ЛДНР", второй – нет.

В России за один день скончались сразу два депутата Госдумы от правящей партии "Единая Россия". Сначала стало известно о смерти Николая Борцова, а теперь умер Джашарбек Узденов.

Избранный от Карачаево-Черкесии депутат Узденов умер в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, пишет ТАСС.

Узденов стал депутатом Госдумы в 2021 году. До этого был министром природных ресурсов Карачаево-Черкесской республики России. Примечательно, что Узденов был одним из немногих депутатов Госдумы, кто не голосовал за признание "независимости" террористических группировок "ЛДНР". Он отсутствовал на заседании по причине болезни.

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Смерть Николая Борцова

Ранее сегодня стало известно о смерти депутата российской Госдумы Николая Борцова. Он родом из Липецкой области, поэтому о его смерти сообщил губернатор региона. На момент смерти депутату было 77 лет.

В отличие от Узденова, Борцов присутствовал на голосовании за признание "ЛДНР" и отдал свой голос за это преступное решение. Из-за этого в Украине он был заочно осужден на 15 лет тюрьмы. Кроме того, Борцов считался одним из самых богатых российских депутатов.

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