Умер один из богатейших депутатов Госдумы, осужденный в Украине на 15 лет/ фото Госдума РФ

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Борцов умер. На момент смерти ему было 77 лет.

"Мы запомним Николая Борцова патриотом своей страны, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, человеком, который не оставался в стороне", - написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

При этом он не уточняет причину смерти, но пишет, что это большая потеря для региона.

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В свою очередь российские СМИ сообщили, что Борцов умер дома в Лебедяне Липецкой области РФ.

Николай Борцов – что известно

Борцов был владельцем и гендиректора крупного предприятия по производству соков. С 2003 года он представлял Липецкую область в Госдуме РФ. Борцов был депутатом четыре созыва (IV, V, VI, VII) и участвовал в работе комитета нижней палаты парламента по госвопросам. За время совей работы Борцов стал автором 84 законопроектов.

В 2008 году он продал акции компании PepsiCo, благодаря чему попал в список самых богатых людей России по версии Forbes, а также одним из богатейших госслужащих и депутатов РФ.

В марте 2023 года Борцова и ряд других чиновников РФ суд в Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы за поддержку признания независимости террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Их признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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