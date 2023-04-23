Николай Борцов поддержал признания независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Борцов умер. На момент смерти ему было 77 лет.

"Мы запомним Николая Борцова патриотом своей страны, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, человеком, который не оставался в стороне", - написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

При этом он не уточняет причину смерти, но пишет, что это большая потеря для региона.

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В свою очередь российские СМИ сообщили, что Борцов умер дома в Лебедяне Липецкой области РФ.

Николай Борцов – что известно

Борцов был владельцем и гендиректора крупного предприятия по производству соков. С 2003 года он представлял Липецкую область в Госдуме РФ. Борцов был депутатом четыре созыва (IV, V, VI, VII) и участвовал в работе комитета нижней палаты парламента по госвопросам. За время совей работы Борцов стал автором 84 законопроектов.

В 2008 году он продал акции компании PepsiCo, благодаря чему попал в список самых богатых людей России по версии Forbes, а также одним из богатейших госслужащих и депутатов РФ.

В марте 2023 года Борцова и ряд других чиновников РФ суд в Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы за поддержку признания независимости террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Их признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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