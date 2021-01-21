Пропутинская активистка боится, что TikTok может помочь вывести людей на улицы и сменить правящий режим.

В России на фоне подготовки массовых акций за освобождение Алексея Навального заговорили о необходимости запретить соцсеть TikTok.

Читайте такжеВ Кремле расследование Навального по усадьбе Путина назвали "лохотроном"

Как сообщает «Подъем», с такой инициативой выступила Глава «Ассоциации родительских комитетов и сообществ» Ольга Леткова.

«Это западные социальные сети, они всячески нашими детьми манипулируют, чтобы вывести их на улицы и устроить здесь... как в соседних странах – на Украине и в Беларуси. На протестах, безусловно, будут провокации и попытки превратить это в кровавые бойни. Если соцаильные сети раздают детям инструкции, как себя вести, очевидно, что это попытка переворота, которая дирижируется на Западе.

Там заранее ведётся обработка: и по поводу коррупции, и всяких ещё надуманных проблем про нашу страну. Да, у нас есть проблемы, но мы их сами решим. Не надо внушать нашим детям, что нужно выходить на улицы и менять режим.

Я обращаюсь от имени Ассоциации родительских комитетов и сообществ к властям с просьбой запретить TikTok и подобные сети», - высказалась Леткова.

Следует отметить, что TikTok – не западная, а китайская соцсеть, Администрация президента Трампа в прошлом году предпринимала усилия по блокированию соцсети в США.

В TikTok и на друих площадках стали массово появляться ролики с призывами к "прогулкам" 23 января, когда сторонники Навального собираются выйти на акции в его поддержку.

Российская генпрокуратура сегодня потребовала ограничить доступ к материалам в сети, призывающим к протестам в субботу. Ведомство направило в Роскомнадзор указания блокировать информацию с призывами выходить на улицы.

В России готовят митинги

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым ядом летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево». Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Штабы Навального объявили о подготовке митингов по всей стране 23 января.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров