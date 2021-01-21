В России на фоне подготовки массовых акций за освобождение Алексея Навального заговорили о необходимости запретить соцсеть TikTok.
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Как сообщает «Подъем», с такой инициативой выступила Глава «Ассоциации родительских комитетов и сообществ» Ольга Леткова.
«Это западные социальные сети, они всячески нашими детьми манипулируют, чтобы вывести их на улицы и устроить здесь... как в соседних странах – на Украине и в Беларуси. На протестах, безусловно, будут провокации и попытки превратить это в кровавые бойни. Если соцаильные сети раздают детям инструкции, как себя вести, очевидно, что это попытка переворота, которая дирижируется на Западе.
Там заранее ведётся обработка: и по поводу коррупции, и всяких ещё надуманных проблем про нашу страну. Да, у нас есть проблемы, но мы их сами решим. Не надо внушать нашим детям, что нужно выходить на улицы и менять режим.
Я обращаюсь от имени Ассоциации родительских комитетов и сообществ к властям с просьбой запретить TikTok и подобные сети», - высказалась Леткова.
Следует отметить, что TikTok – не западная, а китайская соцсеть, Администрация президента Трампа в прошлом году предпринимала усилия по блокированию соцсети в США.
В TikTok и на друих площадках стали массово появляться ролики с призывами к "прогулкам" 23 января, когда сторонники Навального собираются выйти на акции в его поддержку.
Российская генпрокуратура сегодня потребовала ограничить доступ к материалам в сети, призывающим к протестам в субботу. Ведомство направило в Роскомнадзор указания блокировать информацию с призывами выходить на улицы.
В России готовят митинги
- Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым ядом летом 2020 года.
- Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево». Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
- В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.
- 18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.
- Штабы Навального объявили о подготовке митингов по всей стране 23 января.
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